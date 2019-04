‘Wedstrijd Juventus-Ajax ga ik nooit meer vergeten’

Groot feest in voetbalminnend Amsterdam en omstreken. Het is nu al een historisch seizoen: Ajax plaatste zich na 22 jaar eindelijk weer voor de halve finale van de Champions League. De Amsterdamse voetbalclub won met 2-1 van de Italiaanse club Juventus. Donny van de Beek en Matthijs de Ligt brachten het hoofd op hol van Ajax, de fans en de internationale media. „Er waren zelfs een paar Juventus fans die na afloop van de wedstrijd bleven staan voor een applaus”, zegt de 30-jarige Menno Weller die dinsdagavond bij de onvergetelijke wedstrijd in Turijn was.

Of je nou fan bent van PSV, Feyenoord of FC Utrecht, de overwinning van Ajax kunnen we nu heel voorzichtig toch al best een historisch moment noemen. PSV was de laatste Nederlandse ploeg die de halve finale van de Champions League haalde, in het seizoen 2004/2005. De Amsterdamse godenzonen lieten Real Madrid (die tot nu toe vijf keer de Champions League titel binnen sleepte) achter zich en versloegen Juventus. Op het moment dat deze krant naar de drukker ging was het nog niet bekend tegen wie Ajax het in de halve finale moet opnemen. Het is of het Engelse Manchester City of het Engelse Tottenham Hotspur.

‘Ajax-baby’s tackelen Juventus’

„Juventus had dit niet zien aankomen. In Turijn werden de spelers ook wel de Ajax-baby’s genoemd. Maar die baby’s hebben Juventus toch maar mooi uitgeschakeld,” vertelt sport verslaggever Mike Verweij die ook bij de onvergetelijke wedstrijd aanwezig was. „Het is nu al heel bijzonder dat Ajax zo ver is gekomen. En wat je ook terugziet in internationale media, is dat Ajax veel aanzien krijgt vanuit allerlei andere landen.”

„De wedstrijd van dinsdagavond was een once in a lifetime-ervaring. De laatste keer dat ze wonnen was in 1996 toen was ik nog een kind. Dit moment vergeet je nooit meer! Ik kon wel janken van blijdschap,” zegt Weller die samen met Nederlandse en Italiaanse collega’s bij de uitwedstrijd in Turijn aanwezig was. „Ik heb het droog gehouden, maar mijn Italiaanse collega’s hebben wel een traantje weg gepinkt. Die italianen hadden dit natuurlijk niet verwacht.” De sfeer na de wedstrijd was uitzinnig! In de lounge waar wij na afloop zaten werden zelfs bitterballen uitgedeeld.” De dag na de wedstrijd leek het er op dat de Italianen hun verlies iets beter konden dragen. „Voor de wedstrijd zaten we op een terras op het San Carlo plein en daar zaten allemaal Italianen en Nederlanders door elkaar heen. Op een gegeven moment liep algemeen directeur Edwin Van der Sar langs en toen ging iedereen klappen, ook de Italianen."

Ajax-fan Menno Weller met Italiaanse en Nederlandse collega’s bij de wedstrijd Juventus- Ajax in Turijn.

Hoe kan het dat Ajax het zo goed doet?

Ajax beschikt eigenlijk altijd wel over grote talenten van Zlatan Ibrahimovic tot Christian Eriksen tot Luis Suárez. Maar eindelijk valt het ook eens op zijn plaats voor de talentvolle ploeg. Ajax doet het dit seizoen uitzonderlijk goed. Niet alleen heeft het team zich gekwalificeerd voor de halve finale van de Champions League, ook is Ajax koploper in de Eredivisie en bereikte het de KNVB bekerfinale. Hoe kan het toch dat Ajax het zo goed doet? „Coach Erik ten Hag heeft wat tijd nodig gehad, maar hij heeft zichzelf dubbel bewezen. Wat je terugziet in het spel zijn veel positiewisselingen, ze zijn heel goed in de omschakelingen. Het team bestaat uit talentvolle jonge spelers die risico’s durven te nemen en oudere spelers met ervaring, dat is een gouden combi. Deze manier van voetballen, daar zijn maar weinig topclubs aan gewend. Ajax is een machine. Deze manier van voetballen dat is typisch de eigen huisstijl van Ajax.”

Spelers hebben lol met elkaar

Volgens Rene Dolstra, Ajax-fan in hart en nieren heeft Ajax het succes inderdaad te danken aan de opstelling, maar ook aan de hechte band onderling. „Ervaren spelers gemixt met jong talent zoals Frenkie de Jong en Daley Blind. Ze hebben allemaal een Ajax hart. Dat zie je terug op social media en op het veld, de spelers hebben het echt leuk met elkaar. Dolstra mist geen enkele wedstrijd en gaat vaak met zijn vrouw en 8-jarige dochter naar wedstrijden. Dit seizoen was hij ook aanwezig tijdens de kwart achtste finale in het Bernabéu stadion toen Ajax won van Real Madrid. Hij heeft al vijftien jaar een seizoenkaart en is een van de gelukkige die wellicht kans maakt op kaarten voor de halve finale. „Het is nu wachten totdat de kaarten in de verkoop gaan. En als Ajax zo blijft vechten en spelen zoals ze nu spelen, dan zie ik ze de finale wel halen. Dan gaan we door naar Madrid!”

Ajax-fan Rene Dolstra tijdens de Champions League wedstrijd Real Madrid - Ajax in Madrid.

Ajax-fan Matthijs Wieringa (31) zag Ajax winnen in een café op het Leidseplein. „Na afloop ging iedereen de straat op. De trams en taxi’s stopten ermee en er werd vuurwerk afgestoken.” Eenmaal thuis heeft Matthijs Wieringa (31) de wedstrijd nog een keer rustig terug gekeken. „Zodat ik alle details goed kon zien en daarna heb ik nog twee keer naar de samenvatting gekeken.” Zijn liefde voor Ajax laat hij met trots zien. „Tot nu toe ben ik bij elke overwinning met een Ajaxshirt naar werk gegaan.” Voor de halve finale neemt hij een dag vrij. „Ik ben overdag dan zo zenuwachtig. Zweethandjes en dat soort dingen. Dan kan ik mij helemaal niet concentreren.”

De fans zijn het er natuurlijk over eens. Het zal af en toe moeilijk worden, maar de finale gaan ze halen. „Als ze van Real Madrid winnen en Juventus verslaan dan kunnen ze elke andere club ook aan,” zegt Wieringa.

Ajax-fan Matthijs Wieringa.

Wat we kunnen verwachten van Ajax?

Omdat er zoveel jonge spelers mee doen wordt de jeugdopleiding van Ajax naar een nog hoger niveau getild. Die krijgen waarschijnlijk nog meer aanzien. Vergeleken grote Spaanse, Italiaanse en Engelse clubs heeft Ajax veel minder geld te besteden. „Alleen al voor speler Cristiano Ronaldo heeft Juventus 100 miljoen neergelegd, dat is meer dan de hele begroting van Ajax. Wie niet veel geld heeft moet slim zijn. En Ajax doet dat door jonge talentvolle spelers op te leiden,” vertelt Verweij.

Kunnen we een vergelijking maken met het team van 24 jaar terug? Volgens Verweij niet. „Het speelveld is heel anders. Als je kijkt naar wat die grote clubs tegenwoordig te besteden hebben, die kunnen veel gemakkelijker grote namen binnenhalen. Niets ten nadelen van het team van 1995, maar eigenlijk is dit nu al een nog knappere prestatie."