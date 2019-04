Ajax zet PSV onder druk na winst op Willem II

Ajax heeft PSV weer onder druk gezet. Het elftal van trainer Erik ten Hag won de uitwedstrijd bij Willem II (4-1) en mag zich in ieder geval voor een klein dagje koploper noemen. De regerend kampioen uit Eindhoven kan de regie in de titelrace zondag weer in handen nemen als het op bezoek gaat bij Vitesse.

Het vierde doelpunt van Hakim Ziyech was alweer de honderdste competitietreffer van dit seizoen voor Ajax. PSV was in het seizoen 1987-1988 de laatste ploeg die al voor de dertigste speelronde die mooie mijlpaal bereikte.

Van de Beek weer trefzeker

Net als woensdag in Emmen opende Donny van de Beek de score voor Ajax. De middenvelder schoot in de veertiende minuut bekeken raak na een goed voorbereidend werk van Dusan Tadic en Frenkie de Jong. Het leek wel of de snelle openingstreffer Ajax een beetje in slaap suste. De bezoekers combineerden in een te laag tempo en werden slordiger en slordiger.

Een slippertje van Daley Blind leidde de gelijkmaker van Willem II in. De Amsterdammer werkte na 25 minuten Marios Vrousai tegen de grond, waardoor Alexander Isak een strafschop mocht nemen. De Zweedse sensatie stuurde André Onana de verkeerde hoek in en mocht zijn elfde doelpunt in elf competitieduels voor Willem II vieren (1-1). Behoudens met zijn penalty wist Isak zich nauwelijks te onderscheiden.

Ajax bouwt voorsprong uit

Met enig geluk mocht Ajax toch met een voorsprong gaan rusten. De ongelukkige Freek Heerkens werkte de bal na een actie van David Neres in zijn eigen doel. Ajax verzuimde in de laatste vier minuten van de eerste helft een voorschot op een zege te nemen. Eerst kopte Van de Beek op de lat. Even later verzuimde Frenkie de Jong te scoren. Leuk voor Joël Veltman was dat hij Ajax in de openingsfase van de tweede helft op 3-1 kon brengen. De vervanger van de geschorste Noussair Mazraoui kan wel een beetje vertrouwen gebruiken in de aanloop naar woensdag als hij zich waarschijnlijk op de bewaking van Cristiano Ronaldo moet richten.

Ziyech schoot eerst nog op de lat voordat hij Ajax aan een vierde treffer hielp. Met de veilige voorsprong op het scorebord kon coach Ten Hag zich permitteren Tadic, Lasse Schöne en De Jong nog wat extra rust te gunnen voor de eerste ontmoeting met Juventus in de kwartfinale van de Champions League.