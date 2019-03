'Pijntjes? Als het in de bovenkamer maar goed zit'

Het was leuk, die groepsfase van de Nations League. Uitstekend voor de moraal en het vertrouwen van het Nederlandse elftal, maar donderdag begint de klus van Ronald Koeman pas echt. Kwalificatie voor het Europees kampioenschap afdwingen.

De kwalificatiecyclus wordt afgetrapt tegen de minst aansprekende tegenstander die bondscoach Koeman tot nu toe heeft gehad: Wit-Rusland. Toch wil Frenkie de Jong er niet aan om die tegenstander te onderschatten. „Wit-Rusland is een stugge ploeg. Ik denk dat ze een stuk beter zijn dan veel mensen denken. Ze hebben veel spelers bij BATE Borisov en die doen het toch altijd aardig in Europa”, vertelt de middenvelder. Zijn aanwezigheid op de persconferentie een dag van te voren is voor iedereen volkomen logisch. De Jong wordt gezien als een Nederlandse voetbalvedette en vaste waarde, onmisbaar, in Oranje. Dit terwijl hij zeven maanden geleden pas zijn debuut maakte. Koeman bewondert de manier waarop zijn pupil zich eenvoudig staande houdt ten midden van zijn razendsnelle ontwikkeling. „Toen ik 21 jaar was, sprak ik niet zo verstandig en onbevangen. Hij doet alles met een glimlach. Zo zou je eigenlijk iedereen willen zien, maar niet iedereen is hetzelfde.”

Advies van Koeman

Dat de twee een goede band hebben, wordt ook duidelijk uit de woorden van De Jong. „We hebben veel gesproken over Barcelona, ook voor de transfer toen het vooral geruchten waren. Je weet dat de trainer daar veel successen heeft gehad. Dan stel je vragen over leven daar en de club zelf.” Toch duwde Koeman hem niet naar de Spaanse grootmacht. „Het belangrijkste advies was dat ik veel minuten moet maken op een goed niveau.” Veel spelen dat doet De Jong in ieder geval. De teller staat dit seizoen al op 3.711 minuten, exclusief de oefenwedstrijden bij Ajax. In het drukke programma miste hij vorige week door opspelende pijntjes het duel met PEC Zwolle. Het was voor het eerst sinds oktober dat hij geen basisplek had. „Maar ik denk dat ik alweer twee wedstrijden in vier dagen kan spelen. Het is te hopen, ander moet ik harder trainen. Ik heb het dit seizoen wel vaker moeten doen en ik ben gewoon weer fit. Natuurlijk moet je soms voorzichtiger zijn en iets minder doen op de training, maar je moet wel je oefeningen blijven doen. Anders word je alleen maar minder.”

Niet alleen De Jong speelt dit jaar veel. Koeman merkt dat bijna al zijn spelers het lange seizoen beginnen te voelen. „Ik kreeg maandag te horen dat hun statistieken anders zijn dan afgelopen november. Dat is ergens ook logisch en niet direct zorgelijk. Toen ik speler was, voelde ik mij ook wel eens minder en dan speelde ik soms fantastisch. Of ik voelde me geweldig, maar dan was het slecht. Pijntjes horen erbij. Ik heb ooit van Johan Cruijff geleerd dat als het in de bovenkamer maar goed zit, dat de rest dan ook wel gaat.”

Ander ritme

Het is te hopen dat dat donderdagavond in de Kuip ook naar voren komt. Want een lang seizoen daar is bij de tegenstanders nog geen sprake van. Bijna alle internationals van Wit-Rusland spelen in een land waar het seizoen na een lange winterstop pas net begonnen is. Wat frisheid betreft hebben zijn een voorsprong. Ondanks dat is Oranje voor het eerst sinds Koeman bondscoach is echt topfavoriet, iets dat vorig jaar nooit aan de orde was. Bovendien zijn volgens Koeman de wedstrijden met Wit-Rusland, Estland en Noord-Ierland misschien wel nog belangrijker dan het treffen met Duitsland. „Wij zijn met Duitsland favoriet in deze poule, dus dan gaat het vooral om de wedstrijden tegen de andere landen. Elke misstap kan fataal zijn.”

Dat is een les die Oranje de vorige twee kwalificatiereeksen leerde in de openingswedstrijd, toen er verloren werd van Tsjechië en het duel met Zweden in 1-1 eindigde. „Gelukkig denk ik dat we sinds vorig jaar veel progressie hebben geboekt. We hebben gezocht naar een systeem, waardoor ons team goed staat en we weinig hoeven te veranderen. Daarmee hebben we in de Nations League geweldige resultaten geboekt, die niet door iedereen verwacht werden. Het verschil in het geloof in eigen kunnen vergeleken met een jaar terug is enorm.”

Tegenstanders Oranje zitten niet in hun gouden jaren

Duitsland

Waar Oranje net uit het dal lijkt te klimmen, vreest men in Duitsland dat Die Mannschaft daar net in beland is. De ploeg kende een dramatisch WK en ook in de groepsfase van the Nations League verliep alles behalve goed. Bondscoach Joachim Löw moet dus doorselecteren en verjongen. Zo vallen op dit moment ervaren krachten als Mats Hummels en Thomas Müller buiten de boot. Het is voor Oranje te hopen, dat de echte revival van Duitsland nog even op zich laat wachten.

Speler om naar uit te kijken: Leroy Sané (Manchester City)

Noord-Ierland

Het land dat afgelopen EK vele harten veroverde mede door de fanatieke aanhang en het aanstekelijk lied rondom aanvaller Will Grigg. Of Noord-Ierland nogmaals het EK gaat halen, dat is echter nog maar zeer de vraag. Twee overwinningen in de laatste dertien wedstrijden doen in ieder geval niet vermoeden dat er nog stappen zijn gezet. Vooral scoren blijkt een probleem. Zelfs als Will Grigg on fire is.

Speler om naar uit te kijken: George Saville (Middlesbrough)

Wit-Rusland

De allereerste tegenstander van het Nederlands elftal in deze kwalificatiereeks. Wit-Rusland had altijd de potentie om een rottige tegenstander te zijn voor een ploeg als Oranje, maar de laatste jaren heeft het zich niet doorontwikkeld. Dat good old Aleksandr Hleb (37 jaar) na twee jaar afwezigheid weer bij de selectie werd gehaald, zegt eigenlijk genoeg over het ontbrekende aanstormende talent in Minsk en omstreken.

Speler om naar uit te kijken: Stanislav Dragun (BATE Borisov)

Estland

Eigenlijk geldt voor Estland hetzelfde als voor Wit-Rusland. De groei die een jaar of tien, vijftien geleden misschien wel verwacht werd, is er niet geweest en als je nu kijkt naar de selectie van Estland… een hele rits aan onbekende namen. De enige naam die een beetje in het oog springt, is die van Karol Mets. Dat is echter vooral, omdat hij vorige week met veel stampij een vertrek afdwong bij NAC Breda. Voetballend houdt het in ieder geval niet over.

Speler om naar uit te kijken: Mattias Käit (Fulham)

Programma EK-kwalificatie

21 maart: Nederland – Wit-Rusland

24 maart: Nederland – Duitsland

6 september: Duitsland – Nederland

9 september: Estland – Nederland

10 oktober: Nederland – Noord-Ierland

13 oktober: Wit-Rusland – Nederland

16 november: Noord-Ierland - Nederland

19 november: Nederland - Estland