In de rubriek 'In het spoor van...' duiken we elk weekend in het leven van iemand uit de sportwereld. Dit keer zijn we op pad met Ron Meulenkamp, de 30-jarige darter uit Almere die meedoet aan het WK.

10:00 uur

Ron Meulenkamp staat op uit bed. Eerst even wakker worden met een bak koffie en een broodje op deze zondagochtend. Als hij even later voor de spiegel staat, denkt hij er eigenlijk niet meer over na maar zo’n twee jaar geleden woog hij 140 kilo. Dat is nauwelijks meer voor te stellen, nu hij 53 kilo lichter is. Meulenkamp onderging een maagverkleining omdat hij het roer wilde omgooien. Hij realiseerde dat darts meer is dan alleen pijltjes rechtdoor gooien. Daarom wilde hij ook op mentaal en fysiek gebied er alles aan doen om beter te kunnen gooien. „Ik heb de knop omgezet en heb mijn levensstijl aangepast. Ik ben geen grote snoeperd, maar heb aanleg om snel dik te worden. Tijdens het reizen voor dartstoernooien ging ik heel vaak uiteten, daar let ik nu heel goed op. Ik wil bepaalde dingen bereiken en ik weet wat ik daarvoor moet doen en laten. Zo heb ik in diezelfde periode ook mijn gooistijl veranderd. Dat is niet gebruikelijk in de dartswereld, maar er móest iets gebeuren. Het is heel lastig om uit te leggen wat ik heb aangepast, maar ik hou mijn pijlen nu anders vast dan voorheen. In het begin moest ik er heel erg aan wennen en lukte het me niet om goede scores te gooien, maar na verloop van tijd merkte ik dat het wel werkte. Sindsdien heb ik nooit meer op mijn oude manier gegooid.”

Vorig jaar was hij nog de nummer 60 van de wereld, nu staat Meulenkamp op de 45e plaats. „De weg naar de top 32, waar de grootverdieners staan, is voor mij een realistische route. Maar dan moet ik wel de weg omhoog blijven doortrekken.”

13:00 uur

Meulenkamp stapt in zijn woonplaats Almere Café het Steegje binnen. De eigenaar heeft duidelijk zin in de kerstdagen, want de hele kroeg hangt vol met kleine lampjes en zilveren en gouden ballen. Aan de muur hangen drie dartsborden. „Het is een fijne plek om te trainen”, zegt de 30-jarige profdarter. „Het gaat hier al om 12:00 uur open en dan is het nooit zo druk. Soms loopt er iemand achter me langs naar de wc, maar verder heb ik geen last van de mensen die hier iets eten of drinken.” Hij begint met een warming-up. „Even de boel losgooien, zodat mijn spieren lekker warm worden. Zo kan ik daarna goed mikken en voorkom ik blessures.”

13:30 uur

De ober zet een Cola Light en een Ice Tea Green op tafel. De verslaggever zegt dat de cola voor hem is. „Dat weet ik, want Ron drinkt alleen maar Ice Tea”, lacht de ober. Meulenkamp: „Ik drink geen koolzuur, want daar krijg ik zo’n opgeblazen gevoel van. Bier? Nee, dat drink ik niet. Heel af en toe gooi ik een beetje wodka door de Ice Tea, maar dat zijn uitzonderingen.”

14:10 uur

Terwijl Meulenkamp als oefening met zo min mogelijk pijlen 121 probeert uit te gooien, komt het aanstaande WK ter sprake. Het is de derde keer dat hij meedoet aan het PDC-toernooi, de voorgaande twee jaren vloog ‘The Bomb’ er in de eerste ronde uit tegen Mark Webster en Mensur Suljovic. Nu wacht de Braziliaan Diogo Portela als eerste opponent. „Ik ben nog niet constant genoeg, daarin moet ik mezelf verbeteren. Als ik niet goed gooi moet dat niet heel ver onder de 90 gemiddeld met drie pijlen zijn en als ik goed gooi, moet het lekker boven de 100 zitten. Ik heb bewezen dat ik dat kan, maar het schommelt nog te veel. Ik wil constanter rond de 95 á 98 zitten. Want als je zulke scores gooit, kun je winnen van iemand die gemiddeld 105 gooit. Een kwestie van toeslaan op het juiste moment. Ik ben op mijn best als de grote jongens denken: huh, hoe kan hij met die gemiddelden op een voorsprong staan? Dan sla ik toe. Ik heb misschien niet hetzelfde talent als de top van de wereld, maar ik weet dat ik harder train dan die mannen.”

15:45 uur

Na het oefenen van zijn dubbels valt de naam van Portela opnieuw. „Als ik mijn eigen spel speel, kan ik van hem winnen. In dat geval speel ik de volgende partij tegen Michael Smith, die in de top 10 staat. Ik hoop écht dat ik tegen hem mag gooien. Daar kijk ik heel erg naar uit. Onze partijen zijn altijd heel close, de laatste twee heb ik gewonnen. Ik weet dat hij het vervelend vindt om tegen mij te spelen.”

17:00 uur

De training zit erop. Meulenkamp gaat naar huis om te ontspannen met zijn gezin. Nog maar een paar trainingen en dan mag hij richting Londen. „Het WK is het allermooiste wat er is. De fans, de sfeer, het niveau, noem maar op. Prachtig.”

Kijk hier hoe de training van Ron Meulenkamp eruitziet: