Verstappen 'lult mee' om van het gezeur af te zijn

Met de derde plaats bij de grote prijs van Abu Dhabi zit het Formule 1-seizoen van 2018 erop. Max Verstappen kan terugkijken op zijn beste seizoen tot nu toe met een vierde plek in het eindklassement. De 21-jarige Limburger kwam in Oostenrijk en Mexico als eerste over de streep, werd viermaal tweede en vijf keer derde.

Hiermee eindigde hij met 249 punten net naast het podium in de slotklassering op slechts twee punten van Kimi Räikkönen. Lange tijd stond Verstappen op de vijfde positie, maar door zijn podiumplek in de Verenigde Arabische Emiraten steeg hij nog een plekje ten koste van Valeri Bottas. De Brit Louis Hamilton was al eerder verzekerd van de eindoverwinning.

Taakstraf

„Gelukkig hoef ik niet naar het gala van de FIA (internationale autosportfederatie). Tenzij dat de taakstraf is die ik nog moet krijgen. Dan ga ik wel'', grapte de coureur van Red Bull na zijn derde plaats in de slotrace.

Verstappen kreeg die straf omdat hij de Fransman Esteban Ocon een paar duwen had verkocht na de Grote Prijs van Brazilië. De Nederlander was woedend omdat de coureur van Force India hem van de baan tikte terwijl hij de koploper in de race was. Zondag kwam hij opnieuw in duel met Ocon, nu bleven brokken en tijdsverlies uit. Na een zesde startpositie wist hij toch nog op een derde plek te eindigen. Dit was cruciaal om de vierde plek in het eindklassement veilig te stellen ten koste van Bottas.

Blik vooruit

Is de Max Verstappen van 2018 volwassener geworden? De coureur lijkt vooral geleerd te hebben beter toneel te spelen. „Ik ben niet zo veel veranderd. Als coureur heb ik niet echt wat aangepast, maar ik heb buiten de baan wel af en toe mee geluld met iedereen, gewoon om van het gezeik af te zijn. Soms zat het wat tegen en kom je in zo'n negatieve spiraal. In die situaties koos ik ervoor me wat in te houden.''

Verstappen kan zich met Red Bull Racing gaan opmaken voor het komende seizoen. De ploeg neemt afscheid van Australiër Daniel Ricciardo, die een ietwat ongelukkig seizoen kende met zijn Renault-motor. Zijn nieuwe ploegmaat wordt de Fransman Pierre Gasly, hij gaat van de opleidingsploeg Torro Rosso naar het 'grote' team van Red Bull. De eerste GP van 2019 is op 17 maart op het circuit van Melbourne in Australië.