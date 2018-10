'Het merk Cristiano Ronaldo zal niet snel omvallen'

Wat betekent het voor Cristiano Ronaldo dat voormalig model Kathryn Mayorga beweert dat ze is verkracht door de Portugese superster?

Als voetballer

Het ging ineens snel toen Der Spiegel naar buiten bracht dat Cristiano Ronaldo wordt aangeklaagd vanwege verkrachting. Overal doken verhalen op over de bewuste avond in Las Vegas, toen de aanvaller een avond doorbracht met het Amerikaanse model Kathryn Mayorga. Ze beweert dat Ronaldo haar in 2009 heeft verkracht. Het Duitse blad zou ook een verklaring in handen hebben waarin is opgenomen dat ze drie ton aan zwijggeld kreeg om haar mond over de zaak te houden.

Ronaldo zegt dat er niets van klopt. „Ik ontken de beschuldigingen stellig”, liet hij op Twitter weten. „Hoezeer ik mijn naam ook wil zuiveren; ik weiger het mediacircus te voeden, dat is ontstaan door mensen die zichzelf ten koste van mij willen promoten.”

Zijn nieuwe club Juventus blijft achter hem staan. De clubleiding is meer dan tevreden over hun sensationele aankoop en daar doet een vermeende gebeurtenis van tien jaar geleden niets aan af, zo luidde het statement van de Oude Dame.

Op het veld liet Ronaldo zich in ieder geval niet van de wijs brengen. Eergisteren nam hij de tweede treffer voor zijn rekening tegen Udinese, dat met 2-0 werd verslagen. De aanvaller liep over het veld alsof er geen enorme donderwolk boven zijn hoofd hangt die Kathryn Mayorga heet. „Ronaldo heeft altijd de druk kunnen weerstaan”, zegt Jan-Cees Butter, schrijver van de Hard Gras-special over de op Madeira geboren voetballer. „Op alle podia: competitie, Champions League, het EK en het WK.”

Toch heeft de zaak wel degelijk invloed op hem als voetballer. Hij is tenslotte niet opgeroepen voor de nationale ploeg van Portugal, die zich deze week voorbereidt op de wedstrijden tegen Polen en Schotland. Tijdens de vorige interlandperiode was Ronaldo er ook al niet bij. Bondscoach Fernando Santos gaf toen de hectische transfer naar Juve als reden op. Nu zou de Portugese voetbalbond hem uit de spotlights willen houden in verband met de beschuldigingen.

Als mens

Het is niet niks als je wordt beschuldigd van een verkrachting. Of hij het nu wel of niet heeft gedaan; sinds de aanklacht naar buiten is gekomen zal de dame in kwestie continu door zijn hoofd spoken.

Als hij onschuldig is, zal het vooral frustrerend zijn dat zijn imago door het slijk wordt gehaald. De nodige mensen mogen hem dan een arrogante klootzak vinden, maar dat iemand onterecht van een verkrachting wordt beschuldigd, gun je niemand. En wat te denken van Cristiano junior? Hoe legt hij het achtjarige jochie in vredesnaam uit wat er aan de hand is?

En als Ronaldo wel schuldig is, zal hij nu peentjes zweten dat de waarheid toch naar boven is gekomen. Na al die jaren dacht hij waarschijnlijk nooit meer aan Kathryn Mayorga, maar nu zit ze ongewild voortdurend in zijn hoofd.

Butter: „Zijn zoontje krijgt het van klasgenootjes ongetwijfeld te horen. Dat is heftig. Zelf heeft Ronaldo al vaker te maken gehad met zware onderwerpen in de privésfeer. Zo was het altijd de grote vraag wie de moeder was van zijn zoontje Cristiano junior, de oudste van zijn vier kinderen. Speculaties, roddels; Ronaldo heeft dat altijd goed kunnen handelen. Nu hangt natuurlijk veel af van het antwoord op de vraag wat de waarheid is. Als hij onschuldig is, kan hij hier uiteraard makkelijker mee omgaan dan wanneer hij dat niet is. ”

Als merk

Cristiano Ronaldo is Nike, de voetballer en het sportmerk zijn niet meer los van elkaar te zien. De aanvaller is voor Nike ontzettend belangrijk in reclamecampagnes. Zet hij een foto van zichzelf in een nieuw trainingspak van het merk op Instagram? Dan worden er zonder twijfel talloze extra exemplaren verkocht. Veel voetballertjes willen tenslotte op hem lijken. Als wandelende reclamezuil krijgt Ronaldo veel terug van Nike. Twee jaar geleden tekende hij een contract voor het leven, dat hem een slordige 25 miljoen euro per jaar oplevert. Per jaar, ja.

Van EA Sports krijgt Ronaldo iets minder, maar door het gezicht te zijn van de FIFA-voetbalgames harkt de Portugees ook nog een aardig zakcentje binnen. Beide merken zijn niet direct voor Ronaldo op de bres gesprongen. Zowel Nike als EA Sports heeft aangegeven ‘de ontwikkelingen in deze zaak nauwlettend in de gaten te houden’.

„Terwijl Nike achter de schermen waarschijnlijk allang tegen Ronaldo heeft gezegd dat ze hem hoe dan ook blijven steunen”, aldus sportmarketingdeskundige Frank van den Wall Bake. „Maar de wereld mag natuurlijk niet weten dat Nike zoiets zegt. Daarom brengen ze een voor de hand liggende verklaring naar buiten waarin ze de registers zogenaamd openhouden. Intussen zijn ze veel te blij dat ze iemand als Ronaldo hebben. Zeker nu hij bij Juventus speelt en Italië als nieuwe markt kan worden aangeboord.”

Het merk Cristiano Ronaldo zal volgens Van den Wall Bake dan ook nooit vallen. „Al kan een deukje oplopen natuurlijk ook vervelend zijn, net als bij een auto. Maar veel zal hij daar niet van voelen. Dat komt natuurlijk ook omdat hij een van de beste voetballers ter wereld is. En dat zal hij ook nog wel even blijven, of hij nu schuldig is of niet.”