Van Gaal: Van der Boom, je zou drie minuten geleden bellen

Zanger en tv-man Jeroen van der Boom was een jaar niet op de buis te zien. Zaterdag is hij terug met een eigen programma, Hoge Bomen op SBS6. Hij ondervraagt en zingt voor onder meer Louis van Gaal en Martien Meiland.

„Ik wilde een nieuwe uitdaging, iets toevoegen aan m’n carrière, me onderscheiden.” Jeroen van der Boom vertelt het aan verschillende persmensen, verzameld in een ruimte van het College Hotel in Amsterdam. Dat is nu niet meer voor te stellen, maar het was nog nét voor de coronamaatregelen in Nederland werden ingevoerd.

Voor Van der Boom is het meegenomen dat alle opnames voor Hoge Bomen achter de rug zijn en hij ze niet zoals veel andere tv-collega’s moest stoppen. In Hoge Bomen bespreekt hij in vijf zaterdagavond-afleveringen (21.30 uur) bijzondere en intieme momenten met Sylvia Meis, Martien Meiland, Rachel Hazes, John van den Heuvel en – misschien de grootste verrassing – voetbalman Louis van Gaal.

Zij schuiven aan aan een verbouwde piano die ook als tafel en bar dienstdoet. Bekenden van de gasten draven eveneens op, Nederlandse artiesten zingen de vijf toe. Tot slot zingt Jeroen van der Boom zijn hoofdgast toe met een bekend nummer, maar met een herschreven en persoonlijke tekst.

Met gaste Sylvia Meis.

Overal doorheen lullen

„Dit is wel het moeilijkste wat ik heb gedaan hoor”, geeft hij na de persviewing aan Metro toe. Van der Boom kijkt dan nog uit naar twee Holland Zingt Hazes-concerten, later die week in de Ziggo Dome. Afgelast, weten we inmiddels. „Weet je, een gesprek voeren kon ik wel, maar ik lulde overal doorheen. Interviewen kon ik niet, dat heb ik moeten leren. Zo heb ik geleerd om mensen uit hun comfortzone te halen, dan krijg je de mooiste gesprekken. Dat was telkens vijf minuten moeilijk, dan zaten mijn gasten nog in hun vertrouwde, bekende rol. Laat je een familielid aanschuiven, dat wordt zo’n hoofdgast meteen broer of zus van. Zo kreeg ik gesprekken met een lach en een traan.”

Iets eigens

Hoge Bomen valt gemakkelijk te vergelijken met In De Hoofdrol van Mies Bouwman, een programma dat de voormalige koningin van de televisie in de vorige eeuw in drie verschillende periodes presenteerde. Door de bijzondere piano is die vergelijking niet helemaal eerlijk, want Van der Boom heeft er wel degelijk iets eigens van gemaakt. Met mooie namen aan dat muziekinstrument. „Het lijkt door die piano juist nergens anders op. Voor mij is het geslaagd.”

Met gast John van den Heuvel.

Het is mooi om te zien als Van der Boom de mensen echt aan het praten krijgt. Louis van Gaal bijvoorbeeld, over de tijd dat hij als jongetje dagelijks de piepers voor het gezin van elf moest schillen. De voetbalcoach spreekt dat overigens uit als ‘aarappelen’. Of Sylvie Meis, die heel open is over haar borstkankerperiode. En dat er bij misdaadjournalist Van den Heuvel een paar zaakjes ‘verjaard zijn’. Grappige momenten zijn er genoeg. „Rachel, wil je ijs in je wijntje?” „Nee joh, zonde.”

Tv was een beetje halfhalf

„De ommezwaai had ik nodig”, zegt de nu tevreden Van der Boom. „Met de muziek zit het goed. Bij eigen optredens, Holland Zingt Hazes en De Toppers weet ik precies wat ik moet doen. Ik weet wie mijn fans zijn die een kaartje kopen, helemaal nu ik deel uitmaak van een databedrijf. Dat maakt mijn muzikantenbestaan relaxt. Met tv was het een beetje halfhalf. Zo van ‘leuk als je op de buis bent, ben je er niet? Ook goed’."

„Nu voeg ik iets toe", gaat hij verder. „Je ziet op prime time nu wie ik echt ben en ik word in mijn grote kracht gebruikt. Zoals André van Duin, Robert ten Brink en Eva Jinek altijd hun eigen kracht zullen gebruiken. Als een nieuwe presentator voor een talkshow wordt gezocht, staat Jeroen van der Boom niet op één. Bij de mooie gesprekken aan de piano en ‘iemand die alles kan spelen’, ja dan wel.”

Met gaste Rachel Hazes.

De beste interviewer was hij echter niet, zoals zelf gezegd. Dat hij soms toch voor de vorm ‘goed gesprek’ gaat, dat is telkens een zoektocht. „Als de gast zich maar bij mij op z’n gemak gaat voelen. Dan gaat ie meer verkopen. Ik kan Martien Meiland de hele avond ‘wat gooooeeeed’ laten roepen, maar ik vroeg hem gelijk maar waarom hij terug naar Nederland komt, terwijl dat nog niet zo bekend was. Boem."

„En hoe dacht je dat ik het zelf bij Louis van Gaal had?", zegt Van der Boom. „Maar ik heb mijn gasten laten merken dat ik oprecht geïnteresseerd in hen was en dat ik echt dingen van ze wilde weten. Dat zal volgend seizoen ook zo zijn. Daarna ben ik misschien zo ver dat ik mensen interview die ik nog niet zo goed ken, maar het na goed inlezen wel aandurf. Het is me in elk geval gelukt om alle vijf geëmotioneerd te krijgen.”

Van Gaal drie minuten te laat gebeld

Hoe kreeg hij Louis ‘waarom zou ik naar een tv-programma gaan’ van Gaal eigenlijk aan de piano? „Hoe ik hem strikte? Gewoon opgebeld, zelf. Hij zei ‘hallo Jeroen van der Boom, wat leuk. Hoe is het met jou?’. Ik zei ‘ik heb een vraag aan u’. Van Gaal zei dat ik ‘je’ mocht zeggen. Maar ook dat hij gehoord had dat ik om 13.00 uur zou bellen en dat het nu al 13.03 uur was. Dat gehad hebbende vroeg ik hem voor mijn programma, waarin muziek de leidraad zou zijn. ‘Ik hoef niet in een tv-programma’, was z’n reactie. ‘Doe ik nooit’."

Met gast Martien Meiland.

„Ik pareerde dat ik hem bij Beau van Erven Dorens had gezien. Dat was anders. Dat was tien minuutjes en ging over zijn boek. Toch vroeg hij of ik in mijn programma dan ook zou spelen. Hij gaf toe een enorme muziekliefhebber te zijn en het idee van het zitten aan de piano leuk te vinden. Nou, lang verhaal, uiteindelijk zei Van Gaal: Jeroen, ik doe het voor jou. Omdat ik je vertrouw. Nee, dan ga ik niet hard zitten juichen. Ik vind het dan gewoon oprecht heel erg leuk. Van Gaal wil vooraf overigens overal van op de hoogte zijn, maar dat kon nu niet. Zijn vrouw Truus heeft me daarbij geholpen, moet ik zeggen. Truus heeft veel gegeven. Louis van Gaal heeft me later bedankt voor de mooie opnameavond. En dat was het ook!”