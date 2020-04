Hilariteit in Boer Zoekt Vrouw om 'Araboer' Geert Jan

The Other Lamb, een nieuwe Amerikaanse horrorfilm met Michiel Huisman in de hoofdrol, komt - nu de bioscoopdeuren gesloten zijn - 30 april on demand uit. Metro sprak de Nederlandse steracteur over ‘zijn donkerste rol’.

The Other Lamb zal eerst twee weken op Picl te zien zijn, het online platform van de Nederlandse filmtheaters. Vanaf 13 mei is de film ook te zien via andere on demand-kanalen, zoals Pathé Thuis. Dat heeft distributeur September Film dinsdag bekendgemaakt.

Sekte met alleen vrouwen