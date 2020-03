Wie Is De Mol?: ‘Nathan leukste kandidaat in jaren’

Zes recreatieve coke-gebruikers gaan op tv vanaf woensdagavond in The Cocaine Trail op zoek naar de oorsprong van hun lijntje cocaïne.

Hoogopgeleid, millennial (20-35 jaar), in bezit van ‘flitsende’ baan, leeft bewust, eet minder vlees en is dol op yoga en meditatie. Dat is tegenwoordig de gemiddelde Nederlandse cocaïnegebruiker, niet meer de yup van weleer. Millennials gebruiken het witte goedje dat dokters ooit voorschreven als het wondermiddel tegen hysterie, astma en overgewicht.

Cijfers liegen er in ons land niet om. Vorige week nog meldde het Trimbos Instituut in Metro een toename van cocaïnegebruik. 175.000 landgenoten gebruiken naar schatting maandelijks en alleen in Amsterdam al verdwijnen 30.000 lijntjes per dag in de neusgaten. Je coke wordt sneller bezorgd dan een pizza, wordt gezegd. De landelijke recherche en politiek luiden ondertussen de noodklok. De toestroom van coke is groter dan kan worden bestreden en geweld in zowel Nederland als Zuid-Amerika neemt toe.