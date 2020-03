Volop complimenten tijdens laatste aflevering DWDD

Omdat we in een tijd leven waarin we op zoek zijn naar vermaak: vanaf 5 april kun je deze acht Nederlanders zien in Ex On The Beach: Double Dutch.

‘Een gloednieuw tropisch avontuur.’ Zo kondigt MTV het zesde seizoen aan dat elke zondag vanaf 21.30 uur te zien is. Wekelijks spoelen nieuwe exen aan op de stranden van Thailand. Acht sexy singles bevinden zich al in een riante villa en krijgen te maken met de Tablet Of Terror. We stellen de Nederlanders en Belgen voor. Je gaat van ze houden of…