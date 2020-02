Campagne lingeriemerk Parfait: modellen in rolstoel en met dwerggroei

Tien jaar lang deed Fajah Lourens andere dingen dan acteren. Ze is tijdelijk terug, in de film Suriname.

Ze was pokerprof, maakte muziek als dj en producer, werd fitnessgoeroe, voedingsdeskundige, bestsellerschrijfsters van . Killerbody 1, 2 en 3. Motiveert via Instagram (188.000 volgers op @mykillerbodymotivation) en trainingsvideo’s tot bewegen, is modeontwerpster en producent van voedingsproducten. Nee, acteren zat er voor Fajah Lourens (38) sinds tien jaar ‘even’ niet in. Maar ze is terug, voor even, in de film Suriname. Dit keiharde misdaaddrama (16+) waarin Winston Righter – een rol van Rodney Lam – president van Suriname wil worden, maar achtervolgd door zijn verleden in een schaakspel tussen grote ego’s terechtkomt. Suriname, van de met een speelfilm debuterende regisseur Danny Leysner, draait vanaf donderdag 20 februari in de bioscoop.

Rol van Imanuelle Grives