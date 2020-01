Gillen om musical-nominaties, wie gaan winnen?

De ‘Nederlandse musicalwereld’ staat woensdagavond in het teken van de Musical Awards. Metro sprak met twee verrassingen onder de genomineerden.

Gerrie van der Klei, Ellen Evers, Ellen Pieters, Renée van Wegberg, René van Kooten en (pas voor het eerst genomineerd) Vajèn van den Bosch: het zijn grote musicalnamen die je verwacht als het aankomt op kanshebbers voor de jaarlijkse Musical Awards. Woensdagavond zitten tientallen acteurs, regisseurs en andere creatives al dan niet met zwetende handjes – maar zeker in galakleding - klaar in het RAI Theater in Amsterdam. De musicals Anastasia en Kinky Boots (beiden tien nominaties) maken het meest kans op een prijzenregen, Lazarus en Fun Home volgen met negen.

De Wereld Draait Door

In Vondel CS in de hoofdstad zocht Metro twee verrassingen onder de genomineerden op: Julia Zijlstra (18) en Anne de Blok (25). In het Vondelpark wordt jaarlijks een zogeheten nominatielunch gehouden. Zijlstra is vooral een verrassing omdat ze schijnbaar vanuit het niets een belangrijk aandeel in de David Bowie-musical Lazarus heeft gekregen. Ze schittert in het DeLaMar-theater (ook tijdens een solo-optreden in De Wereld Draait Door trouwens) en dat viel de jury op. Zijlstra is genomineerd in de categorie Aanstormend Talent. „Ik doe mijn best om hier met iedereen te socializen, wat ik vind dit spannend en ken echt niemand”, zegt de schuchtere tiener met opvallend witte lokken.

Julia Zijlstra in Lazurus met de ook genomineerde Dragan Bakema. / Jan Versweyveld

Gewoon opgegeven

Ze ging haar huidige musicalavontuur aan zonder te weten wat Lazarus precies was. „Stage Entertainment zocht meisjes die goed kunnen zingen, dus ik heb me gewoon opgegeven. Mijn ouders luisterden niet veel naar David Bowie, dus ik kende hem alleen van naam. Nu vind ik Lazarus ontzettend gaaf en doe ik wat ik graag wil. Het is echt genieten en ik ben dankbaar voor zo’n interessante rol.” Van collega’s wist Zijlstra – die de musical zeven keer per week speelt en zingt - dat de nominaties eraan zouden komen, maar de bibbers kreeg ze niet. „Ik dacht zo van ‘wie van die collega’s zouden een nominatie kunnen krijgen?’, maar helemaal niet aan mezelf.” Een Musical Award winnen zou ze leuk vinden, maar ze is al blij dat ze tussen al die bekende musicalkoppen mag zitten. „Tien seconden voor de naam van Aanstormend Talent opgenoemd wordt, zal er toch wel spanning zijn. Dan moet ik ook een speech geven, dat zou ik heel eng vinden.” Nóg enger dan solo zingen in De Wereld Draait Door? „Ja. Zingen is wat ik kan en waarop ik kan oefenen, maar een speech geven is voor mij iets totaal anders.”

Anne de Blok: twee nominaties op rij. / Morssinkhof Terra

Anne de Blok kunnen we een nominatiedeskundige noemen, maar wel eentje met een apart verhaal. Vorig jaar was De Blok, net als Julia Zijlstra nu, genomineerd als Aanstormend Talent om haar rol in de musical Schuld. Tot haar eigen verrassing vroeg de producent van Schuld haar vervolgens om de regie van de nieuwe jongerenmusical Brugklas op zich te nemen. Nu is ze dus genomineerd in de categorie Beste Regie, met onder meer de wereldberoemde Ivo van Hove (Lazarus) als concurrent. „Toen ik gevraagd werd zei ik gelijk volmondig ja en daarna heb ik er pas over nagedacht. Toen ging ik zweten en huilen en weet ik veel wat, haha. Ik moest met vier tv-acteurs die geen musicalervaring hadden deze voorstelling maken, terwijl het ook mijn eerste keer was.”

In shock

Volgens de jury is dat De Blok blijkbaar goed gelukt, misschien omdat ze onbevangen haar uitdaging kon aangaan. Dat daarop haar tweede nominatie volgde, sloeg in als een bom. „Ik was in shock. Helemaal toen ik hoorde dat Brugklas liefst vijf nominaties heeft (ook drie acteurs en de musical als geheel, red.). „Ik werd gek. De buren zullen wel gedacht hebben dat er iemand vermoord was, want ik was alleen maar aan het gillen.” De Blok is komend seizoen in de musical Jungle Book te zien, maar pakt met 100% Coco ook haar tweede regieklus op. „Ik wil graag blijven spelen, maar merk ook dat regisseren me zóveel voldoening geeft.” Volgend jaar dan maar een derde nominatie? „Haha, neeeee. Dat kan echt niet.”

Het Musical Awards Gala wordt woensdag om 20.35 uur live uitgezonden op NPO 1. Hier lees je alle kanshebbers.