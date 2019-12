Sabine Uitslag kan in Dancing on Ice niet dominant zijn

Dancing on Ice is zaterdagavond na twaalf jaar terug op de buis, ex-politica Sabine Uitslag een opvallende deelneemster.

BN’ers zagen we onlangs de sterren van de hemel dansen in Dancing with the Stars. RTL haalde het programma, net als Het Spijt Me, van zolder. Ook SBS6 stoft oude hits af. Lingo en Man Bijt Hond kregen een nieuwe kans en na twaalf jaar geldt dat de komende zaterdagavonden ook voor Dancing on Ice. Bekende koppen die absoluut niet bekend zijn met kunstschaatsen en ijsdansen, gaan onder leiding van een professionele partner het avontuur aan. Live, op prime time.

Een verrassende deelneemster is Sabine Uitslag, tussen 2008 en 2012 Tweede Kamerlid namens het CDA. Dat ze in haar vrije tijd uitstekend kon zingen, zagen we regelmatig langskomen. En dat ze kon leren dansen, bewees zij ooit in Strictly Come Dancing. Maar ijsdansen… „Ik kreeg een mailtje of ik geïnteresseerd was”,zegt Uitslag. „Na Strictly Come Dancing heb ik zes jaar geleden tegen mijn man geroepen dat als Dancing on Ice zou terugkomen ik meteen ‘ja’ zou zeggen. Zo leuk vond ik het dat je met doorzetten iets kunt leren wat ik totaal niet kon. Ik was verrast dat ze aan me dachten, want ik ben al weer even uit the picture.”

Even een dingetje

Voor dit programma werden meer mensen gevraagd dan er mee konden doen. Uitslag: „We moesten een nulmeting doen voor een professionele scout. Een voor een moesten we een uur het ijs op. Ik vond het reuzespannend want het was meer dan twintig jaar geleden dat ik op kunstschaatsen had gestaan. Dat was wel even een dingetje, maar gááf.”

De huidige zorgdirecteur (zie kader) slaagde en haalde het deelnemersveld dat morgen live in actie komt. Weken van trainingen om de basisvaardigheden onder de knie te krijgen heeft Uitslag er al op zitten. „Pootje over, netjes achteruit schaatsen, de moonwalk… dat soort dingen. Het moeilijkste vind ik dat het er heel sierlijk uit moet zien, alsof het ijsdansen je geen moeite kost. Maar ondertussen werk je je de pleuris met alle spieren die je aanspant. Ik heb me toch een spierpijn in m’n bovenbenen gehad. Het lijkt alsof die professionele man van mijn, Craig Norris, me even de lucht in slingert, maar daar moet je zelf heel hard aan meewerken. Craig is een professioneel kunstschaatser uit Amerika, maar door zijn Amsterdamse vriendin spreekt hij beter Nederlands dan ik Engels.”

Sabine Uitslag met haar professionele partner Graig.

Dominante dame

Dat haar ijsdanskunsten door mensen thuis op de bank live wordt gevolgd, daar probeert Uitslag zo min mogelijk aan te denken. „Ik ga die baan op en dan is het ervaren, voelen en vertrouwen op mijn danspartner. Ik ben nogal een dominante vrouw en laat me niet makkelijk leiden, dat moet ik loslaten.”

Dat het stemmen door de jury en de mensen thuis een soort van verkiezingen oplevert, moet voor een ex-politica als Uitslag geen probleem zijn. Al werd er in het verleden vooral óp haar gestemd. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 stond zij als nummer 31 op de CDA-verkiezingslijst, maar veroverde Uitslag met 15.993 voorkeursstemmen een Kamerzetel. „Dat klopt wel en ik hoop dat het stemmen op mij weer gebeurt. Maar ik sta ten opzichte van de meeste andere deelnemers nu al 1-0 achter. Die hebben allemaal duizenden followers en kunnen een achterban mobiliseren. Ik heb dat niet. Zo’n oud-politcus is toch helemaal niet in trek? Haha.” Uitslag zal het dus moeten hebben van haar danskunsten op schaatsen om mensen over de stemstreep te trekken. „Ik weet ook dat het om entertainment gaat. De tv-kijker moet gewoon een leuke show zien. Maar ik ga alles geven om er zo lang mogelijk in te blijven.”

Wat doet Sabine nu?

Sabine Uitslag (46) mag dan al jaren uit de politiek zijn, stil zitten doet zij allesbehalve. De geboren Twentse is onder meer directeur Werkplezier in de Zorg, verbonden aan advies- en onderzoeksbureau FWG. „Ik ben onder meer initiatiefnemer van de Dag van het Werkplezier op 28 januari. Mensen moeten voor de zorg- en welzijnsector behouden blijven. Verder heb ik een eigen bedrijf, SALIJN en ben ook spreker over werkplezier. In maart kom ik met acteur Thomas Borgrefe en cabaretier John van der Sanden in theaters en zorginstellingen met Het kleine geluk in de zorg show!”

Winston Gerschtanowitz en Patty Brard.

Wie en wanneer

Behalve Sabine Uitslag, binden Donny Roelvink, Tommie Christiaan, Juvat Westendorp, Nicolien Sauerbreij, Roy Donders, Charly Luske, Celine Huijsmans en Elske de Wall in Dancing on Ice de strijd met elkaar aan. De presentatie is dit derde seizoen in handen van Winston Gerschtanowitz en Patty Brard (foto). Beoordelingen zijn er van de juryleden Joan Haanappel, Marc Forno en Ruben Reus. Seizoen 1 werd in 2006 gewonnen door de Vlaming Staf Coppens, seizoen 2 een jaar later door acteur en presentator Joris Putman.

Dancing on Ice is op zaterdagavond telkens live om 20.00 uur te zien op SBS6. De finale: zaterdag 25 januari. Het programma staat recht tegenover De IJzersterkste, waar BN’ers leren schaatsen op de langebaan, op NPO 1 geprogrammeerd.