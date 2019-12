Laura Ponticorvo na tien jaar blij terug op de bühne

Het moest er eens van komen, Verliefd op Ibiza als musical. Met een oude bekende terug in het theater, Laura Ponticorvo.

Het is al weer tien jaar geleden dat Laura Ponticorvo deed wat ze op dat moment het allerliefste deed, zingen en dansen. Toch bleek High School Musical een (voorlopig) einde van haar net begonnen musicalcarrière. Woensdag stond Laura eindelijk weer eens met een grote glimlach in een repetitieruimte, tijdens de perspresentatie van de musical Verliefd op Ibiza van Rick Engelkes Producties (zie onder). Niet dat haar het lachen was vergaan, want de tv-carrière die volgde is eindeloos lang. Van X Factor en Mijn Vieze, Vette, Vervelende, Verloofde tot Say Yes to the Dress en Boxing Stars, het ging maar door. Bovendien inspireert zij als content-creator 146.000 abonnees op YouTube met nieuwtjes en trends op het gebied van fashion, beauty, lifestyle en travel en ontdekte ze vorig jaar met een webshop het ondernemersleven.

Laura Ponticorvo beleeft een week vol emotie. / Govert de Roos

Model wordt vlogster

In Verliefd op Ibiza (première 3 februari in DeLaMar Amsterdam) speelt Laura Ponticorvo vlogster Elza. In de film was Kim Feenstra model Elza, maar de voetbalvriend is gebleven (toen Jan Kooijman, nu Guido Spek). „Toen ik de rol had is de vlogster pas bedacht, omdat ik dat zelf ook altijd doe”, vertelt Laura. „En ja, inderdaad. Theater is voor mij lang geleden, het was altijd mijn droom. Ik ben alleen wat zijweggetjes ingeslagen en heb heel veel gedaan. Superleuk allemaal en ik heb veel geleerd, maar dat theaterhart was er nog.” Vorig jaar augustus al kreeg ze een mailtje met de vraag of ze voor een auditie voelde. „Ik dacht: als dat toch eens lukt… Ik besloot tijdens de auditie álles te geven. Tien jaar geleden vond ik dat ik bij een auditie soms niet helemaal had laten zien wat ik in mijn mars had. Dat mocht me als dertiger niet meer overkomen. Tijdens de auditie gingen alle remmen los. Ik had alles gegeven, zodat ik ermee zou kunnen leven als ik Elza niet geworden was. Een week later werd ik gebeld met goed nieuws. Ik heb gehuild van geluk.”

Laura voor Metro's voicerecorder.

Hacker voor de rechter

Gehuild heeft ze ook in maart 2017, toen de Nederlands-Italiaanse slachtoffer werd van hacker Mitchell van der K. Juist in deze eerste repetitieweek werd 3 jaar cel tegen Van der K., die meerdere slachtoffers maakte, geëist. Voor Laura voelt deze week toch niet als een week waarin zij iets negatiefs afsluit en aan een nieuw positief hoofdstuk begint. „Nee, zo voelt het niet. Dat ik in Verliefd op Ibiza speel, dat weet ik al een jaar. Maar de andere periode sluit ik niet af, dat zal ik nooit een volledige plek kunnen geven. De uitspraak is op 24 december, waarschijnlijk krijg ik dan iets meer rust. Maar ja, ik zat wel dinsdag met veel emotie in de rechtbank en een dag later sta ik heerlijk te zingen op de repetitievloer. Met de laatste ben ik alleen maar ontzettend gelukkig en daardoor kan het andere even vergeten.”

Mylene d'Anjou, Johnny Kraaijkamp, Guido Spek en Laura Ponticorvo tijdens de perspresentatie.

Over de top

De Elza die Laura het theaterpubliek wil laten zien, is er eentje waar ze zelf al van geniet. „Elza is een heerlijk overdreven over de top-vrouw. Ze lijkt en doet in eerste instantie oppervlakkig. Alles voor de fame, alles voor de publiciteit. Maar eigenlijk is ze ook heel lief. Je zult mijn Elza niet haten, je gaat haar grappig vinden. Heerlijk toch, als je iemand zó over de top ziet gaan dat het lachwekkend wordt? Oh, wat heb ik hier een zin in!”

Ibiza-rocker Lex van weleer nu de producent

Rick Engelkes is de theaterproducent die de eerste musicalversie van Verliefd op Ibiza door het land laat gaan. Juist ja, de hoofdrolspeler van die Verliefd op Ibiza-hits op de buis en het witte doek.

Niet minder dan 720.000 trokken in 2013 alleen al naar de bioscoop om het verhaal van ex-popicoon Lex en al die andere Nederlanders met hun escapades op Ibiza te zien. Jim Bakkum, Simone Kleinsma, Lone van Roosendaal, Jan Kooijman, ze waren er allemaal bij. En Rick Engelkes natuurlijk, als die rocker die ooit succes had. Nu is hij de man de Verliefd op Ibiza als musical brengt. Wat dat onvermijdelijk?

Rik Engelkes. / Bart Maat | ANP

Wagen aan een succesnummer

„Ach, misschien ook wel”, zegt Engelkes lachend. Die Lex is tenslotte een deel van zijn leven. Als mensen niet op Engelkes’ naam komen, noemen ze hem Lex of dokter Simon, uit zijn verre GTST-verleden. „Door de grote eerdere successen heb ik me wel afgevraagd of ik me hieraan moest wagen. Maar weet je, als producent wil ik nieuwe dingen maken. En Verliefd op Ibiza als musical was er nog niet.”

Chris Tates is nu Lex. / Govert de Roos

Engelkes, die persoonlijk letterlijk verliefd op Ibiza is, wilde alleen niet de film namaken. „Nee, deze versie gaat ook verder dan waar de film stopte. Het gaat nu ook over discriminatie in het voetbal en over een man die vrouw is geworden (Johnny Kraaijkamp, red.). Over vrijheid, zijn we je bent en daarvoor durven uitkomen. Daar gaan we je anderhalf uur mee vermaken.” En die nieuwe Lex? Dat is Chris Tates.