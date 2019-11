Ook Kim Kardashian keert zich tegen Zwarte Piet

De Britten wisten haar al te vinden. Nu heeft actrice Gaite Jansen ook the American dream op haar cv kunnen bijschrijven.

Ze is 27, maar haar 10-jarig televisie- en filmjubileum heeft ‘acteerveterane’ Gaite Jansen al achter de rug. De Amsterdamse – geboren in Rotterdam – met de opvallende blik hopt heen en weer tussen tv en bioscoop. Op de buis zagen we Jansen in een lange reeks aan series, van SpangaS en In Therapie tot aan Hollands Hoop, De 12 van Oldenheim en Ik weet wie je bent. Haar bioscoop-cv is nóg wat langer en heeft mooie titels als Lover of loser, 170 Hz (Gouden Kalf-nominatie), Hoe duur was de suiker en Knielen op een bed violen. Toen Britse tv-makers haar in 2016 binnenhaalden als hertogin in Peaky Blinders, dreigden we Gaite Jansen voor de Nederlandse tv kwijt te raken. Echter, zo ziet Jansen het zelf niet. Mooie rol in eigen land? Dan pakt ze die met beide handen aan.