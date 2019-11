Monica Geuze en Lars Veldwijk uit elkaar

Het is over en uit tussen Monica Geuze en Lars Veldwijk. Dat maakten de twee vrijdagmiddag via een post op Instagram bekend.

Er gingen al een tijdje geruchten over de twee, ook omdat Veldwijk de laatste tijd eigenlijk nooit meer te zien was in de vlogs van Geuze. Onder de foto met de voetballer schrijft ze dat de twee 'een aantal mooie jaren hebben gehad.'

„We hebben er samen voor gekozen om uit elkaar te gaan. Er is geen sprake van ruzie en onze prachtige dochter zal voor ons beiden altijd op nummer 1 staan!" vervolgt ze.

Korte breuk en dochter Zara-Lizzy

Geuze en Veldwijk hadden sinds eind 2016 officieel een relatie. Er is eerder een breuk in de relatie geweest, toen Veldwijk voor een Noorse club speelde en veel in het buitenland was. Hij kon destijds niet genoeg aandacht besteden aan de relatie. Niet veel later kwam het stel toch weer bij elkaar. In juli 2018 kregen ze hun dochter Zara-Lizzy. Het was Monica's eerste kindje; Lars heeft al een zoontje, Mason, uit een eerdere relatie met Kelly Loef.

Transfer

In Grazia sprak Monica kortgeleden nog over haar relatie met Lars en de mogelijkheid dat hij een transfer naar een ver land zou kunnen krijgen. Daarin gaf ze aan dat ze niet alles achter zich zou laten als Veldwijk een transfer zou krijgen.

„Als het een fijne, zonnige bestemming is waar ik mijn eigen ding kan blijven doen, prima. Maar Lars kreeg afgelopen zomer een aanbieding uit Iran. Dat vond ik echt een land waarvan ik dacht: nee. Vrouwen mogen niet eens het voetbalstadion in”, zei ze. „Dat zijn dingen waar ik totaal niet achter sta en niet aan mee zou willen werken. Op het moment dat je daar gaat wonen, erken je de regels die daar gelden.” Maar dat vond ze in dit geval niet het juiste voorbeeld voor haar dochter.

Ze vervolgt: „Ik gun hem alles en als hij vindt dat hij moet gaan, dan moet hij dat ook zeker doen. Zara-Lizzy en ik redden het wel. Ik ben hartstikke flexibel, onze dochter is nog jong en er is Face-Time. Maar als ik het niet zie zitten, dan ga ik niet met hem mee.”

Of een transfer de reden voor de breuk is, is niet bekend.