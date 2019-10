Zondag Met Lubach is terug: ‘Soms net guerrillacampagnes’

Ruben Nicolai werd bekend als onderdeel van De Lama’s en is al geruime tijd aan de slag als presentator bij RTL. Vanaf vrijdagavond presenteert hij The Masked Singer. De show was is al een hit in Korea, Duitsland en Amerika en komt nu ook Nederland veroveren. Daarnaast maken De Lama’s een comeback met een show in de Ziggodome.

Je presenteert het nieuwe programma The Masked Singer, kun je daar iets meer over vertellen?

„Het is een spectaculair raadspelletje dat komt uit Korea en in een Hollands jasje is gestoken. Bekende Nederlanders worden onherkenbaar gemaakt en treden op in prachtige kostuums. Je hebt geen idee wie erin zit. Elke aflevering worden er hints weggeven. Het is aan het panel en kijkers om te raden wie er achter het masker zit. Pas als de deelnemers afvallen, wordt er onthuld wie er in het pak zit.”