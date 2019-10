Britt Dekker: liever op een paard dan op tv

Britt Dekker maakt woensdag haar acteerdebuut in de film Whitestar. Haar paard George heeft een hoofdrol en die kreeg zij op een opmerkelijke manier.

Britt Dekker (27) en paarden, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De blondine met het hart op de tv-tong bedient met haar YouTubekanaal PaardenpraatTV 166.000 abonnees. Nu is er een onvervalste paardenfilm, Whitestar (woensdag in de bioscoop). Bedacht door Britt, met actrice Britt.

Metro sprak de debuterende actrice tijdens een persdag in Hippisch Centrum Muiderberg.

Daar zit ze dan, te praten over een film die ze zelf bedacht, hielp produceren en waarin ze in de laatste tien minuten als oudere dressuurmeid Megan te zien is (zie onder). „Heel apart, maar ik ben er trots op. Een film maken was al langer een droom, het stond als een sterretje op de horizon. Maar ik had nooit gedacht dat alles bij elkaar zou komen. Van idee, tot meeproduceren en tot zelfs een droompaard in mijn eigen stal.”

Talpaard

Het paard George is een beloning van John de Mol, de Talpa-producent waarvoor zij een docu-serie maakt (Opgezadeld Met Britt, binnenkort op SBS 6). De geboren Purmerendse vroeg simpelweg een goed dressuurpaard in plaats van salaris, omdat zij ooit de beste van Nederland in die sport wil worden (ze plaatste zich als Noord-Hollands kampioen al eens voor het NK). George, een 10-jarige witte rashengst, speelt mee in en als Whitestar. „Hij kon meteen aan de bak en dat ging opvallend goed. Normaal raakt hij snel in paniek. Maar ja, hij werd helemaal gelukkig toen een scène met een appeltje eten de hele tijd over moest.” Britt twijfelde nog even, toen De Mol George had toegezegd. „Had ik wel een goede deal gemaakt? Je krijgt toch hoeven, oren en een staart in plaats van een paar nulletjes op je rekening. Maar ik kan je vertellen: ik heb een gewéldige goeie deal. Ik heb geen dag spijt meer. En zeg nou zelf, hoe gaaf is het om met John de Mol aan tafel te zitten en dan gewoon om een paard te vragen?” De deal leverde George direct de bijnaam Talpaard op. „Dat is mijn hashtag”, zegt Britt. „Haha, goed hè?”

Scene uit Whitestar, tweede van rechts Britt Dekker.

„Ik zat volgens mijn moeder al op een paard voor ik het woord kon uitspreken”, vervolgt Britt, terwijl ze in de manegebak van Muiderberg kijkt. Paardrijden is voor mij geen sport meer, maar een way of life. Het is toch een levend wezen dat je moet verzorgen. Als ik wakker word heb ik zin om naar mijn paard te gaan. Als kind had ik nooit een eigen paard, dan konden we thuis niet betalen. Ik heb voor mijn eerste paard tot mijn zestiende moeten sparen, terwijl ik voor een hele dag helpen op de manege 15 euro kreeg. Als je ergens voor gaat en hard werkt, dan kun je het bereiken.”

Hoofd onder de dekens

De creativiteit voor het filmverhaal vond de doorgaans vrolijke flapuit na een vreselijke periode. Haar vader overleed in 2017 door een val in zijn bakkerij. „Na zij dood heb ik een maand met mijn hoofd onder de dekens gelegen. Daarna ben ik het verdriet van me af gaan schrijven. In een krant stond dat Whitestar een ode aan mijn vader is, maar die had als banketbakker niets met paarden. Dan had ik wel Heel Holland Bakt The Movie gemaakt. In een emotionele periode word ik creatief en zo kwam Whitestar uit mijn pen.”

Britt als oudere Megan.

De opnames vond ze, hoewel ze al tien jaar bekend is met de camera (Take Me Out in 2009 en talloze ander programma’s), op z’n minst heel bijzonder. „Film betekent hard werken, je maakt de hele draaiperiode dagen van half acht ’s morgens tot negen uur ’s avonds. Soms moet een scène zes keer opnieuw, alles om het maar zo goed mogelijk te krijgen. Als je dan bedenkt dat ik de spanningsboog van een goudvis heb…”

Nog nooit geacteerd

Een geluk daarom voor Britt: ze is slechts tien minuten in de film te zien. „Eerst zou ik in de hele film spelen. Het doel was echter een prachtige film maken en ik had nog nooit geacteerd. Als een regisseur zegt ‘Britt, ga janken’, dan ga ik waarschijnlijk hard lachen. Ik kan dat niet. Als het acteren mis zou gaan, dan was de hele film kapot. Toen heb ik een tijdsprong bedacht, zodat er een meisje dat goed kan spelen de rol kon doen. Dan was het eerste uur van de film in elk geval perfect en dan kom ik, haha. Het ging trouwens prima hoor.”

Richelle Plantinga speelt de jongere Megan.

Als ze nu moet kiezen tussen het televisie-leventje en haar paard, dan twijfelt Britt geen seconde: „Het liefst zou ik zeven dagen per week de hele dag paardrijden.” En een Oscar of de Nederlandse titel dressuur? „Nederlands kampioen! Als paardenmeisjes mijn film leuk vinden, dan is dat mijn Oscar. Zo’n beeldje belandt toch maar tussen het stof in de schuur, een paardenmedaille hang ik naast mijn bed.”

Whitestar

De feelgood familiefilm gaat over de relatie tussen de jonge en later oudere Megan (Richelle Plantinga en Britt Dekker) en het afgedankte dressuurpaard Whitestar. Een wrede eigenaar (Kees Boot) ziet het talent en haalt Whitestar weg bij Megan om wedstrijden te kunnen winnen. Zonder succes. De vraag: komen het dier en zijn beste vriendin weer samen en halen zij dan wel het beste in elkaar boven? „De film heeft geen open einde”, verklapt Britt alvast, „want ik heb een bloedhekel aan open eindes.”

Naast genoemde namen spelen onder meer Tim Douwsma, Tina de Bruin, Victoria Koblenko, Daniël Boissevain en Loek Peters in Whitestar.