Lion King gestopt na 1139 voorstellingen

The Lion King is zondag voor het laatst gespeeld en mag zich de beste bezochte musical in Nederland ooit noemen.

Met 1139 voorstellingen sinds oktober 2016 en 1,7 miljoen bezoekers, viel het doek zondag voor The Lion King. Drie jaar lang bracht producent Stage Entertainment ‘de koning der musicals’ in het AFAS Circustheater in Scheveningen. Tussen 2004 en 2006 was The Lion King in hetzelfde theater te zien. Daarmee staat de teller op 3,4 miljoen bezoekers.

Soldaat van Oranje

Niet eerder trok een musicaltitel in Nederland zoveel toeschouwers. Soldaat van Oranje is met bijna 3 miljoen bezoekers overigens op weg het record te breken. Deze voorstelling flikt dat bovendien tijdens één speelperiode en moet het met een zaal met 1100 stoelen doen (The Lion King had plek voor 1600 mensen).

Wereldwijd keken al meer dan 100 miljoen mensen naar het Disneyverhaal over de leeuwen Mufasa, Scar, Simba en Nala. Ook Nederlanders trokken de afgelopen drie jaar dus weer massaal naar Scheveningen. Tegelijkertijd zitten de bioscopen momenteel bomvol. Sinds kort draait een live-actionversie op het witte doek.

Simba en Nala in de musicalversie in Scheveningen. / Deen van Meer

Terugkeer

Producent Albert Verlinde is blij met het musicalsucces: „Toen we The Lion King begin 2016 aankondigden, waren de reacties meteen veelbelovend. Maar dat de voorstelling drie jaar lang, acht keer per week in het AFAS Circustheater zou staan, hadden we nooit kunnen vermoeden.” En over de toekomst: „Het is niet ondenkbaar dat deze musical over een paar jaar terugkeert naar Nederland.”

86 acteurs, 47 kinderen en 150 medewerkers waren in Scheveningen bij The Lion King betrokken. De acteurs kwamen tijdens de achterliggende speelperiode uit 17 verschillende landen. In het theater is vanaf september een nieuwe musical te zien, Anastasia. Tessa Sunniva van Tol speelt de hoofdrol.