'Woning en auto rapper Lexxxus in Diemen beschoten'

Temptation Island is eigenlijk al zo goed als voorbij, maar nu pas komen de sappige details naar boven waar we eigenlijk het hele seizoen op gewacht hebben. Zo’n beetje de grootste roddels gaan op dit moment over Rodanya, die samen met haar vriend Morgan meedeed aan Temptation Island en tijdens de allerlaatste nacht op het eiland toch echt de fout in leek te gaan met vrijgezel Danicio. En daar geeft Rodanya nu zelf meer duidelijkheid over bij Goedele On Top.

Bij het Belgische programma waarbij Goedele Liekens iedere week met een deelnemer van Temptation Island praat, was Rodanya deze week te gast. En Goedele blijkt niet van plan haar te sparen. Ze vraagt dan ook direct wat er de laatste nacht op het eiland met Danicio gebeurd is, waarop Rodanya vertelt dat er inderdaad wel gekust is. „Ik heb meerdere malen gezegd dat ik zou doen wat goed voelde en dat heb ik daar ook gedaan", verklaart ze over die avond.

„Echt kussen of zoenen kan ik het niet noemen”, vervolgt ze. „Ze maken het mooier dan het is, maar dat doen ze met alles. Maar er is wel een kusje gegeven. Ja, zeker.” Met zoenen vindt Rodanya dat het zou gaan om tongzoenen, wat die avond volgens haar niet gebeurd is.