YES: Penoza's Carmen van Walraven leeft nog!

Goed nieuws voor de fans van Penoza (en dat zijn er nogal wat!) die met smart zitten te wachten op de eerste film: Carmen van Walraven, de hoofdrolspeelster uit de serie, leeft nog. Dat is bekendgemaakt via een fictief nieuwsbericht van de producent van de serie, Dutch FilmWorks. In het nieuwsbericht wordt aangegeven dat 'De Zwarte Weduwe niet dood is.'

„Drugskoningin Carmen van Walraven is opgepakt in Canada na een schietpartij in restaurant Danny's Diner", aldus het bijschrift van de foto. In het verstuurde persbericht over Van Walraven staat verder nog vermeld dat bij de schietpartij drie mensen werden gedood, en dat Van Walraven is aangehouden. Interpol zou daarna contact hebben gezocht met de Nederlandse recherche en een oude bekende uit de serie: onderzoeksleider Jim Leeflang.

Nog even geduld

Liefhebbers moeten nog heel even geduld hebben: de Penoza-film is pas eind november in de bioscopen te zien. Naast Carmen van Walraven zullen ook alle gezinsleden, Luther, Berry en dus Jim Leeflang weer te zien zijn. De rollen worden allen vertolkt door de acteurs die ook in de serie te zien waren.