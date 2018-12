Wat is het kijkcijfergeheim van De Slimste Mens?

„Een mooi getal”, gniffelt Philip Freriks aan de andere kant van de lijn. De presentator van De Slimste Mens is dik tevreden over het kijkcijfer van de eerste aflevering van het dertiende seizoen onder zijn leiding. Maar liefst 1,32 miljoen mensen keken maandag naar de uitzending op NPO2. Op z’n zachtst gezegd niet gek voor een spelletjesshow op de publieke omroep. Freriks: „Ik ben nooit nerveus geweest wat betreft kijkcijfers, maar ik kijk wel elke ochtend even. Het mag duidelijk zijn dat ik nu dik tevreden ben. Maar van mij mogen er nog wel wat kijkers bij. Hoeveel? Weet ik veel, hahaha.”

De voormalig NOS Journaal-presentator vormt sinds 2012 een fascinerend duo met Maarten van Rossem, die als zogenaamd jurylid vooral met zijn kenmerkende stem en cynisme kleur geeft aan De Slimste Mens. „De humoristische rol van Maarten is van fundamenteel belang”, zegt Freriks, als we hem vragen naar het geheim van het immens populaire programma. Over zijn eigen aandeel is hij een stuk bescheidener: „Dat is moeilijk om over mezelf te zeggen. Ik doe mijn best, laat ik het daar op houden.”

Bescheiden

Juist die bescheidenheid spreekt veel kijkers aan. Freriks is niet voor niets al zeven jaar het boegbeeld van het programma. Zijn voorgangers Linda de Mol en Martijn Krabbé kwamen niet verder dan respectievelijk twee seizoenen en een reeks op de commerciële zenders Tien en RTL4. In een decor waar BN’ers voor de winst gaan en Van Rossem alles beter weet, kent Freriks zijn plek. Het draait niet om hem, ondanks dat hij de presentator is. In zekere zin is dat vergelijkbaar met zijn voormalige rol als presentator van het NOS Journaal.

Zelf zal hij nooit zeggen dat hij een belangrijke reden is dat er eergisteren maar liefst 1,3 miljoen mensen naar De Slimste Mens keken. Maar wat is dan wel de magie van het spelletjesprogramma? „Het is gewoon een heel leuk spel”, zegt Freriks over zijn eigen KRO-NCRV-programma, waarin drie kandidaten om de dagwinst strijden door vragen te beantwoorden. „Hun kennis moet heel breed zijn. Van zangeresjes die ik niet ken tot geschiedenis. Bovendien moeten de kandidaten tactisch spelen, waardoor het vaak spannend is en verrassend kan zijn. We hebben leuke gasten, die soms pas aan het begin staan van hun loopbaan. Een leuke manier om nieuwe talenten te ontdekken. Bovendien kunnen de mensen thuis meespelen met de quiz. Al die kleine dingen samen maken het tot een heel leuk geheel.”

Grabbelton

De Slimste Mens als grabbelton, dus. Waarin je kunt blijven graaien, want er komt altijd wel iets leuks uit. Nynke de Jong weet dat als geen ander. De schrijfster werd in 2015 nèt niet De Slimste, ze moest het doen met de tweede plaats achter Diederik Smit. Ze noemt vrolijkheid als grote kracht van de quiz. „De kandidaten zijn altijd ontspannen en vrolijk. Daar wordt achter de schermen hard aan gewerkt door een redactie die echt te gek is. Maarten van Rossem zit altijd een beetje te mopperen, maar dat gebeurt op een humoristische manier. Er wordt nooit iemand afgezeken, iets dat in andere programma’s wel op een vervelende wijze gebeurt. De Slimste Mens wordt gedragen door het goede humeur.”

Net als Freriks looft De Jong de keuze voor de kandidaten. „Het is heel knap hoe ze steeds weer aan een hele rits deelnemers komen. Het leuke vind ik dat niet iedereen al heel erg bekend is en op deze manier een kans krijgt. Ik noem een Roelof de Vries, die ik zelf heb aangedragen bij de redactie, haha. En ja hoor, hij won het afgelopen seizoen. Daar heb ik trouwens nog een avond gratis gin tonics aan over gehouden… Elk seizoen staat er weer een favoriet van de kijkers op. Zo had ik de kijkers heel erg op mijn hand, terwijl Diederik Smit dat juist niet had. Na zijn overwinning riepen mensen bij het stoplicht dat ik me niet moest laten kennen en dat Diederik een enorme lul is. Dan moest ik weer gaan uitleggen dat hij zéker geen lul is. Het geeft aan hoezeer de mensen thuis op de bank meeleven. Dat merk ik ook aan mezelf. Als jonkies geen idee hebben wat de oliecrisis in de jaren 70 was, zit ik best een beetje op ze te mopperen.”

Vragen bedenken

Waarschijnlijk net als die andere 1,3 miljoen Nederlanders die vanavond om 20:25 uur weer afstemmen op NPO2. Hoe lang blijven we nog aan de buis gekluisterd voor De Slimste? De Jong: „In principe kan dit programma eeuwig blijven bestaan. Er zijn eindeloos veel vragen en er staat altijd weer een nieuwe lichting Bijna BN’ers op. Het is alleen de vraag wat er gebeurt als Freriks en Van Rossem ermee stoppen? Kun je de kijkers dan nog vasthouden? Aan de andere kant: een programma als Wie Is De Mol? blijft ook populair als het van presentator wisselt. Ik wil in ieder geval best nog een keer meedoen met De Slimste. Of weet je wat; ik wil een keer alle vragen bedenken. Lijkt me ge-wel-dig!”