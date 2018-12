Victoria Beckham laat liefdestattoo verwijderen

De serie ’t Schaep met de 5 pooten wordt komend voorjaar een musical. De hoofdrol van kroegbaas Kootje wordt vertolkt door Jeroen van Koningsbrugge, die in de beginjaren van de serie „min vier jaar oud” was. „Maar ik heb later alle afleveringen teruggekeken.”

’t Schaep met de 5 Pooten was vijftig (!) jaar geleden razend populair en werd door gemiddeld zes miljoen mensen bekeken. De serie werd geschreven door Eli Asser en won een Gouden Televizier-Ring. In 2006 speelde Georgina Verbaan, Loes Luca, Pierre Bokma, Marc-Marie Huijbregts in een remake van de serie, die zowel door jong als oud publiek goed werd ontvangen. Er volgde nog vier series en de tweede serie ’t Vrije Schaep won de Zilveren Nipkowschijf.

Nog steeds geen idee waar de serie over gaat? Hoofdrolspeler Jeroen van Koningsbrugge legt het graag nog even uit als we hem spreken in de Jordanese Kapsalon op de Elandsgracht in Amsterdam. „Het gaat over volkscafé ’t Schaep, middenin de Jordaan, waar allerlei verschillende soorten mensen bij elkaar komen. Ze hebben lol met elkaar, maar ook ruzie. We volgen de besognes van alledaagse personen en dat maakt het zo herkenbaar.”