Dave Roelvink krijgt taakstraf en geldboete

Dave Roelvink heeft een geldboete en een taakstraf horen eisen van het Openbaar Ministerie van Amsterdam. In totaal moet hij 1750 euro betalen en een taakstraf van 40 uur uitvoeren, zo vindt het OM. Als het aan de officier van justitie ligt krijgt de dj uit Landsmeer ook een rij-ontzegging van twaalf maanden. Justitie klaagt hem aan voor rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en een forse overschrijding van de maximumsnelheid.

Alcohol

Roelvink werd in augustus aangehouden door de politie nadat hij met 180 kilometer per uur over de ring van Amsterdam reed, waar maximaal 100 kilometer per uur mag. Uit een blaastest bleek dat hij ruim 2,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken.

Het is niet de eerste keer dat Roelvink in aanraking komt met justitie. In 2016 kreeg hij 150 uur taakstraf van de rechtbank in Alkmaar. Hij werd bestraft voor het helen van horloges tijdens twee feesten in een villa in het Noord-Hollandse Burgerbrug twee jaar eerder. De rechtbank sprak hem vrij van diefstal en het heimelijk verspreiden van een seksfilmpje. In 2015 raakt hij ook zijn rijbewijs kwijt doordat hij met alcohol op achter het stuur zat.