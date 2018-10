Tom Cruise ziet dochter (12) niet meer door geloof

In Lady Gaga’s filmdebuut A Star is Born komen fraaie pieken, maar ook gitzwarte dalen van het sterrendom voorbij. Zelf kent Gaga beide kanten maar al te goed. „Ik wil zo ontzettend graag dat mensen van de echte ik houden, niet van het idee van mij.”

Door Danielle Kool

In de trailer van A Star is Born komt een scène voorbij waarin zanger Jackson Maine zijn protegé en nieuwe liefde Ally het podium op lokt met de woorden: „Het enige wat je hoeft te doen, is me vertrouwen.” Het is een van de favoriete fragmenten van Lady Gaga die Ally speelt in de film, omdat het precies haar verstandhouding weergeeft met tegenspeler én regisseur Bradley Cooper. „Zo voelde ik me elke dag op de set. We hebben zo’n vertrouwensband opgebouwd dat ik me durfde bloot te geven zoals ik nooit eerder heb gedaan.”