Aanjager #metoo bekent seks met 17-jarige acteur

De Amsterdamse Ev Liu (31) zet zich al jaren in tegen de plastic soep en dat heeft haar een plek in de Duurzame Jonge 100 opgeleverd. Dit doet Liu onder andere met haar eigen bedrijf Straw By Straw. Dit bedrijf wil alle plastic rietjes in de horeca vervangen door een duurzaam alternatief. Zo draagt zij haar steentje bij en hoopt ze andere mensen te inspireren om ook te helpen in de strijd tegen het plastic. En het is van belang dat die boodschap niet alleen landt in de samenleving, maar dat ook de politiek zich bewust wordt van de noodzaak tot maatregelen. Daarom vindt Liu het van belang om ook daar haar stem te laten horen.

Verkiezingen Europa

Door te stemmen zet ze haar strijd tegen plastic voort. Liu weet als geen ander hoe belangrijk het is om van je te laten horen bij de verkiezingen. Volgend jaar zijn er in Nederland niet alleen verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen, maar ook verkiezingen voor het Europees Parlement. Op 23 mei 2019 om precies te zijn. Metro sprak Ev Liua, over haar strijd tegen plastic én over de Europese verkiezingen.