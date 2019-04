Verscherpte aanpak van klanten jeugdprostitutie

De tuingidsen van Rotterdamse Munt organiseren ook dit groeiseizoen verrassende, boeiende, leuke en interessante workshops en tuintours. Op zaterdag 6 april is de eerste: een workshop over de brandnetel.

Meer dan stekelig alleen

In het voorjaar steekt de brandnetel als een van de eerste plantjes de kop op en maakt kale grond snel groen. In deze workshop hoor je alle ins & outs over de brandnetel. Zoals de functie die de plant vervult in een ecosysteem en welke dieren er graag tussen vertoeven. Maar ook: hoe is de brandnetel goed voor ons als mens en hoe je de groene bladeren verwerkt in gerechten?