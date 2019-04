Meer 30 kilometer-zones voor automobilisten in de binnenstad en vaker groen licht voor fietsers en voetgangers. Als het aan het Rotterdamse college ligt, moeten deze maatregelen eraan bijdragen dat de steeds drukker wordende stad bereikbaar blijft en dat de luchtkwaliteit omhoog gaat.

Betere verkeersbalans

De plannen maken deel uit van de ‘Startnotitie Rotterdamse MobiliteitsAanpak’. Hiermee geeft het college in grote lijnen aan wat er nodig is om een betere balans in het toenemende verkeer te krijgen. Rotterdam telt steeds meer bewoners en bezoekers waardoor ‘slimme keuzes in de vorm en het gebruik van mobiliteit’ nodig zijn.

Fietsen, wandelen en OV moet aantrekkelijker

In de notitie spreekt het college zich duidelijk uit voor manieren waarop mobiliteit kan bijdragen aan een gezonde groei van de stad. Dat kan vooral door het fietsen, wandelen en reizen met het openbaar vervoer nog aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door veelgebruikte fiets- en wandelpaden te verbreden en door fietsers vaker groen licht te geven.

Weren van automobilisten

Automobilisten die de binnenstad gebruiken als doorgangsroute moeten meer gebruikmaken van de ringwegen. Ze zullen dit eerder doen als de verkeerslichten richting centrum langer op rood staan en de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 30 kilometer.

Uit een eerder onderzoek bleek bijvoorbeeld dat ongeveer de helft van de auto’s op de Coolsingel niet uit de binnenstad kwam of er hoefde te zijn. Dat is slecht voor de luchtkwaliteit en het zorgt ervoor dat minder mensen met plezier in het centrumgebied winkelen en verblijven.

Experimenten

Uit de notitie blijkt ook dat het college komend jaar een reeks experimenten wil uitvoeren om de verkeersdoorstroming en de luchtkwaliteit te bevorderen. Zo wordt op een of meer belangrijke winkelstraten tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld. Bij twee scholen in Bloemhof past de gemeente de buitenruimte zo aan dat het voor kinderen (en ouders) veiliger en makkelijker wordt naar school te wandelen en te fietsen.

In gesprek

Het college bespreekt de plannen binnenkort met gebiedscommissies, partners (zoals RET en Rijkswaterstaat) en met belangenorganisaties (zoals de Fietsersbond). Daarna legt het een uitgewerkte versie van de notitie voor aan de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat de raad de ‘Rotterdamse MobiliteitsAanpak’ eind dit jaar vaststelt.