Flipperen in opnieuw geopende Dubbelde Palmboom

Na zeven jaar leegstand gaat De Dubbelde Palmboom weer open voor publiek. Vanaf begin volgend jaar wordt dit rijksmonument onder meer het tijdelijke onderkomen van het Flipperkastenmuseum.

Graan en specerijen

De Dubbelde Palmboom is in 1825 gebouwd. In dit dubbele pand aan de Voorhaven in oud-Delfshaven werden toen voornamelijk graan en specerijen opgeslagen. De laatste bestemming was totaal anders. Van 1975 tot 2012 was er een dependance gevestigd van het Historisch Museum Rotterdam. Door bezuinigingen moest die vestiging sluiten.

Rijksmonument

Sindsdien staat het gebouw leeg. Maar daar komt binnenkort verandering in. De gemeente heeft het pand namelijk verkocht aan Stadsherstel Historisch Rotterdam. Hetzelfde geldt ook voor het iets verderop gelegen Zakendragershuisjes, eveneens een rijksmonument.

Opknappen en restaureren

Stadsherstel richt zich op het behoud van historisch erfgoed in Rotterdam en gaat beide panden opknappen en restaureren. Daarna verhuurt ze de ruimten aan organisaties en ondernemers. Liefst aan partijen die bezoekers weten te trekken met een goede programmering. Op die manier blijven de panden voor het publiek toegankelijk.

Flink aan de bak

Volgens Niels van der Vlist, directeur van Stadsherstel, moeten de restaurateurs bij de Dubbelde Palmboom flink aan de bak. Het pand, vijf etages hoog en zo’n 1700 m2 groot, is al zeven jaar niet verwarmd, wat tot vochtproblemen heeft geleid.

,,Daarnaast is het houtwerk van de luiken en de ramen slecht, is er houtrot en moet er veel geschilderd worden. Verder is ook het dak er niet best aan toe. Van binnen is het gebouw wel in redelijke staat. Al met al zal de restauratie waarschijnlijk zo’n anderhalf jaar in beslag nemen.”

Flipperkasten

Het Dutch Pinball Museum is vanaf februari, maart volgend jaar de eerste huurder van een etage van de Dubbelde Palmboom nieuwe stijl. Momenteel zit het flipperkastmuseum naast de Fenix Food Factory aan de Rijnhaven. Maar vanwege een grote verbouwing moet het museum daar zo’n twee à drie jaar weg.

Exposities, lezingen en debatten

De omstreeks honderd flipperkasten verhuizen in die periode naar De Dubbelde Palmboom. Andere etages van het gebouw wil Stadsherstel verhuren aan één of meer organisaties die zich richten op (tijdelijke) exposities, lezingen en debatten. In een ander deel van de Dubbelde Palmboom komen een of twee woningen.

Zakkendragershuisje

Het verderop gelegen Zakkendragershuisje uit 1653, één van de oudste gebouwen van Rotterdam, krijgt eveneens een flinke opknapbeurt. Ook dit pand kampt met achterstallig onderhoud, lekkage en houtworm. Sinds drie jaar geleden is het kleine pand het onderkomen van theatergezelschap Drijfzand. Zij blijven hier de komende jaren het geval zijn.

Taxatiewaarde

Gemeente en Stadsherstel maken niet bekend hoeveel geld er met de (ver)koop van beide rijksmonumenten is gemoeid. Alleen dat Stadsherstel de taxatiewaarde betaalt.