Organisatie Noord4Daagse zoekt vrijwilligers

De organisatie van de Noord4Daagse is op zoek naar vrijwilligers die mee kunnen helpen en daarmee zo’n duizend kinderen een mooi wandelfeest willen bezorgen.

Avondvierdaagse

Het wandelevenement is een van de grootste van Rotterdam en richt zich op kinderen van 4 tot en met 12 jaar die wonen of naar school gaan in Rotterdam Noord. Van dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 juni zijn er tochten van 3, 5 of 10 kilometer. In 2018 deden er bijna duizend kinderen met hun begeleiders mee.

Routekrijters en stempelaars

De Noord4Daagse is onmogelijk zonder de enthousiaste inzet van leerkrachten, ouders, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers. Tijdens de avondvierdaagse zijn er bijvoorbeeld vele verkeersregelaars, routebegeleiders, maar ook enkele stempelaars en routekrijters nodig.

Stralende kinderen

Voorzitter Raymond van den Broek: ,,Het is ontzettend leuk om aan de Noord4Daagse mee te werken. Het kost maar een paar uur van je tijd. Wat je ervoor terugkrijgt, is gezelligheid, een mooie ervaring en duizend stralende kinderen. En word je verkeersregelaar, dan blijft je certificaat een jaar geldig voor andere evenementen.”

Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich voor een of meerdere avonden aanmelden. Opgeven kan eenvoudig via de website van de Noord4Daagse. In april start de inschrijving voor deelnemende kinderen via school of sportvereniging.