Hulp bewoners gevraagd bij bestrijden criminaliteit

De hulp van Rotterdammers is onmisbaar bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit als witwassen en mensenhandel. Dat stelt burgemeester Ahmed Aboutaleb bij de presentatie van de resultaten van de aanpak van Ondermijning 2018.

Hennepkwekerij

,,We kunnen pas blijvend resultaat boeken als de Rotterdammer zich actief betrokken voelt bij onze aanpak”, zegt Aboutaleb. ,,Rotterdammers kunnen bijvoorbeeld helpen door het vermoeden van een hennepkwekerij te melden, met de VvE beveiligingscamera’s te plaatsen of als pandeigenaren het huurcontract met een foute huurder te ontbinden.”

Topprioriteit

Vorig jaar besloot de gemeenteraad voor de aanpak van ondermijning voor de komende vier jaar, jaarlijks 4,42 miljoen euro vrij te maken. Het Rijk stelde 11 miljoen euro beschikbaar voor de regio Rotterdam. Aboutaleb roept op om dat geld structureel beschikbaar te stellen. ,,Ondermijning is geen eenmalig probleem, maar is iets van de lange adem. Het is een topprioriteit en daar hoort structurele financiering bij.”

16 miljoen euro crimineel vermogen

In de jaarrapportage 2018 die aan de gemeenteraad is gestuurd, staat onder meer wat de inzet afgelopen jaar heeft opgeleverd. Zo is in 2018 beslag gelegd op bijna 16 miljoen euro crimineel vermogen. Daarnaast zijn auto’s in beslag genomen met een totale waarde van ruim 340.000 euro.

Harddrugs en vuurwapens

Ook werden vorig jaar 274 vuurwapens en 130 nepvuurwapens afgepakt. Daarnaast werden 261 hennepkwekerijen ontmanteld en op Rotterdam-Zuid 330 kilo harddrugs in beslag genomen. In dit stadsdeel vonden ook twee grote verkeerscontroles plaats waarbij 70 kilo harddrugs werd gevonden en 58 auto’s werden afgepakt.

Vergunningen autoverhuurders

Uit een analyse van de politie bleek dat de autoverhuurbranche in de Spaanse Polder mogelijk werd gebruikt voor het faciliteren van ondermijnende criminaliteit. Daarom geldt per 1 september 2018 op het bedrijventerrein een vergunningplicht voor de autoverhuurders. Van de achttien Rotterdamse ondernemers vroegen er tien een vergunning aan. Vier bedrijven schreven de activiteiten uit bij de Kamer van Koophandel en vier bedrijven gaven aan geen auto’s te verhuren.

Dekmantel

In Delfshaven zijn 77 ondernemingen bezocht, omdat het vermoeden bestond dat een aantal winkels fungeerde als dekmantel voor ondermijnende criminaliteit. Dat leidde tot de (bestuurlijke) sluiting van dertien panden en het intrekken van vier exploitatie-, drank- en horecavergunningen.