Dordrecht verkozen tot Evenemenentstad van het Jaar

Dordrecht is verkozen tot Evenementenstad van het Jaar 2019. Daarmee hield de stad medegenomineerden Den Haag en Nijmegen en alle andere Nederlandse evenementensteden achter zich.

Dordrecht Marketing

De prijs werd gisteren tijdens de uitreiking van de Nationale Evenementenprijzen op het jaarlijkse Nationaal Congres Evenementen in Deventer door wethouder Maarten Burggraaf in ontvangst genomen. De trofee werd uitgereikt door juryvoorzitter Eltje de Klerk in aanwezigheid van diverse Dordtse organisatoren en vertegenwoordigers van Dordrecht Marketing, waarvan het Evenementenbureau Dordrecht onderdeel uitmaakt.

Mooi keurmerk

Burggraaf direct na de uitreiking: ,,De nominatie was al een mooie erkenning voor iedereen die betrokken is bij de organisatie van al die prachtige evenementen die Dordrecht rijk is. Maar nu de prijs binnen is, is dit is de kroon op het werk van velen. De waardering die spreekt uit de titel is een mooi keurmerk. Dordrecht is een echte evenementenstad.”

Ruimte voor experimenten

Evenementen zijn al jaren belangrijk voor Dordrecht. De gemeente biedt ruimte voor experimenten en nieuwe evenementen, waar ook jongeren en ondernemers bij betrokken worden. Dordrecht zet het evenementenbeleid krachtig voort en zet de ondersteuning van organisatoren rondom veiligheidseisen verder in gang.

Aantrekkelijke stad

Dordrecht heeft de afgelopen jaren vaker hoog gescoord tijdens deze landelijke verkiezing. Dit toont aan dat de stad geen eendagsvlieg is. De hoofdprijs werd eerder in 2003 en 2012 gewonnen. Evenementen als Big Rivers, Dordt in Stoom, de Kerstmarkt, het Sinterklaashuis, muziekfestivals en sportevenementen, The Passion en Ode aan de Synode; ze dragen volgens Burggraaf allemaal bij aan de aantrekkelijkheid van de stad en regio.

Kom eens langs

,,Vele Dordtenaren én mensen van buiten Dordrecht genieten van al die evenementen in onze bijzondere stad met een prachtige historisch centrum. Wie nog niet geweest is: kom snel een keer op bezoek tijdens een van onze evenementen en ervaar het zelf.”