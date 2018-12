35.000 kerstpakketten voor voedselbanken

Hij begon als knuffel, verscheen daarna op Rotterdamse muren en heeft nu zijn eigen stripboek én expositie in het Natuurhistorisch museum: Doodkonijn.

Doodkonijn, een figuur uit de hoge hoed van illustrator Diana Kusuma, is in Rotterdam te zien op muren, bouwschuttingen, bestelbusjes, scooters en andere verrassende plaatsen. Het zwarte konijn met wit skelet heeft nu zelfs zijn weg gevonden naar de muren van het Natuurhistorisch Museum, waar tot en met 20 januari de expo ‘Het leven van Doodkonijn’ is te zien. In het gelijknamige het stripboek komen lezers meer te weten over het ontstaan van Doodkonijn. Kusuma: ,,In het echt ging het wel iets anders dan in het boek. Eigenlijk is Doodkonijn een knuffel die ik voor mijn zoontje heb gemaakt, toen het konijn van een goede vriendin dood ging. Het was een wit konijn: Kees. Mijn zoon wilde weten hoe dat er onder de grond uitzag, hij had het idee dat er zo’n perfect skelet zou liggen.” Omdat ze al vermoedde dat dit nog weleens tegen kon vallen groef ze Kees -zonder haar zoon- op. ,,Daar was weinig meer van over, dus besloot ik een knuffel te maken van een konijnenskelet. Andere mensen vonden die zo leuk dat ik er meer ben gaan maken.”

Doodkonijn werd bekender toen hij op Rotterdamse muren begon te verschijnen. ,,Eigenlijk was ik gestopt met graffiti spuiten toen ik moeder werd, omdat ik vond dat het tijd werd om volwassen te worden. Maar toen ik werd gevraagd om mee te doen aan een expositie waar ik weer in aanraking kwam met streetart. Dit vond ik zo leuk dat ik dacht: waarom ben ik hiermee gestopt?” Bij het kiezen van een eigen graffitikarakter als alias was de keuze snel gemaakt: Doodkonijn. ,,Af en toe schuif ik aan bij het collectief Lastplak. Zo heeft hij zijn weg naar de straat gevonden.”