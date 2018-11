Kombucha: kneitergezonde frisdrank met een bite

Wie uitgaat zonder alcohol is vaak aangewezen op spa rood, tomatensap en frisdrank. Gelukkig verovert Wesley Kassels de Rotterdamse horeca met zijn Mister Kombucha, als gezonde keuze in plaats van bier en frisdrank.

Twee jaar geleden ging Wesley Kassels (34) op wereldreis. ,,Ik zat een beetje vast in mijn werk als voedingsadviseur, personal trainer en gymleraar. Toen besloot ik in mijn eentje zestien maanden te gaan reizen, juist omdat ik daar slecht in ben. Het betekende wel dat ik geen werk meer zou hebben als ik terug zou komen. Zo dwong ik mezelf om na te denken over wat ik echt wilde.”

Japan

In Australië raakte hij in gesprek met een jongen die kombucha verkocht. ,,Hij had een stalletje met twee houten vaten. Omdat de sfeer in het land zo ontspannen dat je ergens gerust een dag kunt blijven, had hij de tijd om me alles over het drankje en de Japanse oorsprong te vertellen.” Als de verkoper een dringend telefoontje krijgt draagt hij prompt zijn nering over aan Kassels. ,,Hij vertrouwde me meteen met zijn toko, terwijl we elkaar net hadden ontmoet. De verkoop ging goed en ondertussen kon ik het verhaal over kombucha oefenen.” De oorsprong van de drank ligt bij de Japanse arts Kombu die ontdekte dat gefermenteerde thee een gezond en smaakvol drankje oplevert. ,,Ik vond het zo tof dat ik het drankje naar Nederland wilde halen. Hier ontbrak nog een lekkere, kneitergezonde frisdrank met dezelfde bite als bier of koffie.”

Detox

Tijdens het laatste deel van zijn reis in Bali kruiste kombucha wederom het pad van Kassels. ,,Ik wist dat ik er iets mee wilde doen, maar nog niet hoe. Mijn geld was bijna op en ik had niet genoeg kennis. Tijdens de laatste dag van een detoxkuur die ik deed werd ik begeleid door een grote, getatoeëerde Ier. Hij vroeg wat ik van plan was om te gaan doen als ik terugkwam. Ik vertelde over mijn ambities, waarop bleek dat hij een vriend in Dublin had die volgens hem de beste kombucha ter wereld maakt.” Na zijn terugkomst volgde Kassels een cursus in Dublin. ,,Daarna had ik nog minder geld, dus ben ik drie dagen in de week als gymleraar gaan werken, terwijl ik de de zolderkamer van een vriendin heb verbouwd tot productieruimte.” Hij begon te experimenteren met vier vaten, op zoek naar het perfecte recept. “De meeste kombucha wordt van zwarte of groene thee gemaakt, maar ik gebruik kruidenthee die ik lang laat trekken op een relatief lage temperatuur. Dat is lekkerder en de voedingswaarde is hoger.”

Mister Kombucha

Daarna bood hij zijn Mister Kombucha aan bij de Rotterdamse horeca. ,,Gelukkig heb ik een groot netwerk dus vanaf toen ging het snel.” Een van de eerste etablissementen die de frisdrank verkocht was Op Het Dak, het paviljoen op het Schieblock. Inmiddels verkopen zo’n vijfentwintig zaken het drankje, waarvan twintig in Rotterdam. ,,In deze stad gunnen mensen elkaar iets en ze vonden het een tof product. Uit de verkoop bleek gelukkig dat hier ook behoefte naar was.”

Mijlpaal

In januari volgt een nieuwe mijlpaal: vanaf dan is Mister Kombucha verkrijgbaar in de Jumbo in Dordrecht. Edu van der Werf, oud-teamgenoot van voetbalclub De Zwerver uit Kinderdijk, waar Kassels jarenlang voetbalde, heeft zich inmiddels aangesloten bij het team van Mister Kombucha. ,,Zelf drink ik geen alcohol, dus ik was meteen geïntrigeerd toen ik zag dat Wesley hier mee bezig was. Het is altijd maar weer de vraag wat je moet drinken als je uitgaat en dit drankje heeft dezelfde zwaarte als wijn of bier. Je merkt dat mensen steeds alerter zijn op gezonde voeding en drank, dit past perfect in die trend.”

Ron Blaauw

Zelfs sterrenchef Ron Blaauw serveert het drankje bij een specifiek gerecht, als alcoholvrij alternatief. Kassels: ,,Nu is het de vraag welke kant we op willen groeien. Zo zullen we op den duur op zoek gaan naar een eigen productieruimte.” Zijn droom is om een bewustzijnsverandering te creëren met Mister Kombucha. ,,Het is makkelijk om een lekker drankje met veel suiker en smaakstof te maken, maar daar zou ik niet gelukkig van worden. Hoe tof is het als iemand straks aan de bar een kombu bestelt in plaats van een biertje?”