The Dawn Brothers, twintigers met een sixties soul

De Rotterdamse band The Dawn Brothers zit in de lift. Nog maar twee jaar oud gooien de twintigers hoge ogen met hun blues, gospel en sixties rock. Hun nieuwe, ouderwets goed klinkende album ‘Classic’ onthullen ze donderdag 11 oktober in een reeds uitverkocht Rotown.

Wisseloord Studios

Als we hem spreken, zit hij net tussen opnames in de Wisseloord Studios. Pal onder de poster van Mick Jagger, die hier met de Stones ooit ook een album opnam. Bijna heilige grond dus. Althans, zo voelt het voor Rafael Schwiddessen, drummer van The Dawn Brothers.

‘Song-smeders’

De Rolling Stones zijn voor hem en de andere bandleden, Bas, Levi en Rowan, een enorme inspiratiebron geweest. Evenals andere bekende ‘song-smeders’ uit de sixties en seventies, waaronder ook Bob Dylan’s begeleidingsgroep The Band, CCR, Otis Redding en Led Zeppelin.

Geen knip- en plakwerk

Vanwaar die voorliefde voor oude rock? ,,Vooral vanwege de manier waarop ze destijds muziek maakten. Alles live ingespeeld op tape, zonder al te veel knip- en plakwerk. Oftewel: what you see, is what you get. Eigenlijk precies hoe ook wij erin staan als muzikanten. Met beperkte, analoge middelen verschillende sounds uitproberen, geen trucjes uit de computer.”

Live nooit hetzelfde

Overigens heeft dat zo zijn voor- en zijn nadelen, vervolgt hij. ,,Omdat we live nooit precies hetzelfde spelen, evolueren onze liedjes constant. Dat was zo bij de songs op ons debuutalbum ‘Stayin’ Out Late’, en is nu ook weer het geval met de liedjes op het nieuwe album ‘Classic’.”

150 optredens

,,Daar komt nog eens extra bij dat de opnames van dat laatste album in vier delen zijn opgeknipt. Juli 2017 namen we de eerste liedjes op, april 2018 de laatste. Ergens niet ideaal, maar we waren zo druk met touren – met afgelopen jaar zo’n 150 optredens - dat we wel moesten. Desondanks klinkt het album, dat 11 oktober officieel wordt gelanceerd in Rotown, wonderwel als een eenheid.”

Nog maar twee jaar samen

Best een prestatie wanneer je nagaat dat The Dawn Brothers nog maar twee jaar bestaan, waarvan slechts een half jaar doorgebracht in oefenruimtes. Oké, muziek maken ‘de broers’ al sinds hun tienerjaren. En zowel Rowan en Rafael studeerden zelfs jazz aan het conservatorium. Genoeg ervaring dus. Maar hun kwaliteiten begonnen pas écht te schitteren toen ze hun afzonderlijke projectjes vaarwel zeiden en samenkwamen.

Op elkaar ingespeeld

Rafael: ,,In die andere bands konden we nooit echt volledig ons ei kwijt. Nu wel. Waar dat aan ligt? Geen idee, het klikt gewoon. Na een paar keer samen oefenen, wisten we: dit is de perfecte combi. Vervolgens zijn we er als ras-Rotterdammers keihard tegenaan gegaan. Het doel: binnen een half jaar minstens 30 optredens regelen. Ongeacht waar, voor weinig geld of geen geld. Slechts één ding telde: zo snel mogelijk op elkaar ingespeeld raken.”

Nieuw album