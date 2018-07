Respijt voor Rotterdamse Oogstmarkt

De Parade begint op vrijdag 29 juni om 18 uur aan haar 28e tournee in Rotterdam. Vanaf dan reist het theaterfestival met 80 verschillende theater-, dans- en muziekvoorstellingen van Rotterdam naar Den Haag en Utrecht en sluit 2 september af in Amsterdam. In Rotterdam staan onder andere LuckyTV, Hadewych Minis, Paul Haenen en Toneelgroep Oostpool op de planken. In de Rozentuin, een nieuwe locatie in het Museumpark, spelen twee buitenvoorstellingen: Missie zkt. Massa van PeerGroup/Katophetspek en Bon Voyage! van de Rotterdamse Onderwater Producties.

Rotterdamse programmering

Van de in totaal tachtig voorstellingen spelen er ruim veertig in Rotterdam. Dit jaar is er een speciale Rotterdamse programmering met onder andere Wilfried de Jong, Nico Dijkshoorn, Tim Knol, Holland Baroque, Mieke van der Linden, Romano Haynes, Dalton Jansen, Jules Deelder en Boris van der Lek.