Weldadig Boothstock

Als wellnessparadijs, als een weldadig bad aan de idyllische Kralingse Plas. Zo ziet organisator Jasper Scholte van JMR zijn Boothstock Festival. Ook dit jaar komen daarvoor weer net wat meer publiek.

Door Helmut de Hoogh

Boothstock Festival hoort bij het Kralingse Bos en de Plas, vindt organisator Jasper Scholte. ,,We hebben de naam negen jaar geleden verzonnen met een knipoog naar het legendarische Holland Pop Festival.” Dat vond plaats in het Kralingse Bos in 1970 als het Nederlandse antwoord op het nog legendarischere Woodstock in 1969. Boothstock Festival ging echter eerst vier jaar naar het Zuiderpark en viert nu de vierde editie in Kralingen en trekt gestaag meer bezoekers. Dit jaar worden tussen 10.000 en 12.500 mensen verwacht.

Lokale helden

Naast de grote internationale dj’s als Kerri Chandler, Riva Starr en Monika Kruse, zijn lokale helden goed vertegenwoordigd. De Rotterdamse topper is Benny Rodrigues die op maar liefst vijf stages draait. Hij zegt: ,,Het was een wild idee, maar aangezien ik met elke stage wel muzikale raakvlakken heb, in combinatie met vele fijne herinneringen aan Boothstock waarvan ik nog geen enkele editie heb gemist, leek dit me wel een hele leuke en unieke uitdaging.”

Michel de Hey

Scholte is daarnaast heel blij met optredens van lokaal talent. Neem Animistic Beliefs (Linh Luu en Marvin Lalihatu) dat met hun drumcomputers en synthesizers een live set verzorgt in het Wijntheater. Vorig jaar won het duo nog de Sena Grote Prijs van Rotterdam in de categorie ‘electronics’. Als het om talent gaat, tipt Scholte ook Prunk & Chris Stussy die vanaf 17.30 uur op de main stage mogen draaien, vlak voor de Rotterdamse held Michel de Hey. Ieder podium heeft een eigen identiteit. Dat geldt zeker voor The Boathouse waar de hiphopstage is gevestigd met DJ Irwan als host, maar ook voor het Wijntheater waar tot 18.00 uur de dj’s van Pink Radio de sfeer bepalen, waarna David Vunk met zijn vrienden het overnemen.

Goed aangekleed

Het is vooral de goede sfeer die Scholte wil bewaken. ,,Je ziet dat we relatief veel vrouwen in het publiek hebben. Die voelen zich bij ons op hun gemak. De ‘Testoteronnies’ zien we hier liever niet. We zijn gewend om nog veel grotere festivals te organiseren, dus de logistiek is op orde. Vorig jaar hadden we nauwelijks rijen, maar het is natuurlijk wel aan te raden om op tijd te komen. Voor de Wijnbar selecteren we zelf een stuk of twaalf wijnen. Voor de goede sfeer zijn er ook altijd acteurs in de weer die niet eens zo opvallen, maar je net wat anders laten meemaken.”

Vet en donker

,,De techno stage is zoals het hoort: in een vette, donkere tent. En bij de main stage hebben we voor het eerst een gigantisch LED-scherm van meer dan dertig meter lang. Het festival is goed aangekleed en dat maakt het leuk. Van mij mag Boothstock rustig verder groeien naar twintig- tot vijfentwintigduizend bezoekers, zolang we maar veel van de winst blijven investeren in het festival. Boothstock moet blijven aanvoelen alsof we onszelf fêteren.”

Boothstock is zaterdag 9 juni van 13.00 tot 23.00 uur in het Kralingse Bos bij het strandje.