Volop kittens bij Stichting Zwerfkatten Rijnmond

Topdrukte bij de Stichting Zwerfkatten Rijnmond. Maar liefst tachtig kittens uit nestjes van zwerfkatten wachten er momenteel op een nieuw baasje. En daar komen vrijwel dagelijks nieuwe bij.

22.000 zwerfkatten

In de vijftien jaar dat de stichting nu actief is, hebben initiatiefnemers Ineke Jochims en Ben Degenkamp en hun legertje vrijwilligers zo’n 22.000 zwerfkatten gevangen en opgevangen. Ruim 6300 daarvan waren kittens die dankzij hen een nieuw onderkomen hebben gevonden.

Gewezen huiskatten

Maar zo druk als het er nu is, is uitzonderlijk, stelt Jochims. ,,Zo’n twee á drie keer per dag komt er een melding binnen dat er weer een nieuwe moederpoes met kittens gevonden is. Daar zitten geboren zwervertjes tussen, maar ook gewezen huiskatten van mensen die de vakantieperiode blijkbaar aangrijpen om van hun kat af te komen.”

Pallets vol brokjes en kattengrit

De dieren vangen kost de stichting enorm veel tijd. Maar dat niet alleen: eenmaal in de opvang moeten al die katers, poezen en kittens ook verzorgd worden. Er gaan dan ook pallets vol brokjes en kattengrit doorheen.

Dierenasiels gesloten

En dat zal nog wel even aanhouden, vermoedt Jochims. ,,Bijkomend probleem is namelijk dat de Dierenbescherming de dierenasiels in Schiedam en Rotterdam sluit, waardoor deze geen nieuwe dieren meer opnemen. Daardoor krijgen we ook steeds meer tamme katten aangeboden.”

Weinig doorstroom

Dat de vakantie voor de deur staat, zorgt er tevens voor dat er op het moment weinig doorstroom is. ,,Veel mensen die misschien wel een kitten zouden willen, stellen die beslissing uit tot na die paar weekjes weg. Logisch ook, want je neemt geen kitten om hem vervolgens gelijk bij de oppas te brengen.”

Alle hens aan dek

Voor de vrijwilligers is het nu dan ook alle hens aan dek. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de stichting binnenkort een stop afkondigt wat betreft de opvang van nieuwe moederpoezen en hun nestjes. ,,In dat geval doen we een beroep op melders om de dieren eten en drinken te geven, zodat we ze een paar weken later alsnog kunnen ophalen.”

Op zoek naar de beste match

Hun standaard verlagen door kittens gratis weg te geven, doen ze in ieder geval niet. Jochims: ,,We proberen altijd de beste match tussen kat en baasje te vinden. Dot om te voorkomen dat de dieren later weer op straat belanden. Kosten voor een nieuw huisdier zijn 150 euro. Bij dat bedrag zit de latere castratie of sterilisatie inbegrepen. Ook heeft het beestje daarvoor al de eerste inentingen gehad en is het ontwormd en ontvlooid.”

Adoptieformulier

Interesse in een kater, poes of kitten? Vul dan via www.zwerfkattenrijnmond.nl het adoptieformulier in.