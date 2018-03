Hokjesvrije karaoke in BAR

Na een paar weken te zijn ingevallen als karaoke-host in BAR bleek Jurriën Bergman zijn roeping te hebben gevonden.

Tegeltje

‘Muziek is de taal die iedereen spreekt. Dat klinkt alsof het zo op een tegeltje zou kunnen, maar het is gewoon echt waar”, zegt Jurriën Bergman (26). Hij ervaart dat elke woensdag als host van de karaokeavond in BAR, aan de Schiekade. ,,Aan ons publiek is niet echt een label aan te hangen, het is van alles door elkaar heen. Maar omdat een deel bijna altijd wel internationaal is presenteer ik de avond in het Engels.”

Zingende Japanners

Het zijn voor een deel buitenlandse studenten, maar ook toeristen die in het nabijgelegen hostel slapen. ,,Een van de hoogtepunten voor mij was een groep van vijftien Japanners die een liedje in hun eigen taal zongen, inclusief bijbehorend dansje. Zo proef je veel verschillende culturen, gewoon hier in Rotterdam.”

Per toeval

Bergman host de avond nu ruim twee jaar. ,,Ik kwam hier per toeval een keer terecht omdat ik doordeweeks samen met een vriend op zoek was naar iets leuks om te doen. We werden hier ontvangen door een groep mensen die allemaal voor hetzelfde komen: zingen, dat schept meteen een band.” Het merendeel van het publiek komt wekelijks terug en zo werd ook hij een trouwe bezoeker.

Aan de knoppen

Omdat de host een paar weken op vakantie ging, vroeg hij Bergman om hem te vervangen. ,,Omdat ik hier toch elke week was en ik altijd al aan de knoppen stond te draaien. Toen hij na een paar weken terugkwam was voor hem wel duidelijk dat ik het liefste door wilde gaan.”

Blijdorp Festival

In het dagelijks leven doet Bergman een opleiding tot ondernemen aan de Hogeschool Rotterdam en geeft hij gitaarles. ,,Ik heb bedacht dat ik van karaoke echt een onderneming wil maken, dus ik sta al ingeschreven bij de KvK. Binnenkort sta ik bijvoorbeeld op het Blijdorp Festival.” Eigenlijk is zijn passie voor muziek groter dan per se het zingen. ,,Maar toch sta ik op zo’n avond zo’n twee uur te zingen. Ik heb mijn eigen microfoon dus meestal zing ik met mensen mee of doe ik een nummer samen met vrienden.” Under the Bridge, van de Red Hot Chili Peppers, is wat dat betreft een van de favorieten.

Wachtlijst

Het enthousiasme van de bezoekers om te zingen is niet te stuiten, vertelt hij. ,,Vaak heb ik binnen een uur een wachtlijst van zo’n zestig nummers. Mensen staan letterlijk in de rij om te vragen wanneer ze aan de beurt zijn. Laatst kwam iemand naar me toe die zei dat hij nog nooit zo leuk was uit geweest in Rotterdam, dat zijn fijne complimenten.” Volgens Bergman komt dat omdat de sfeer in BAR zo open en vrij is. ,,Het maakt echt niet uit of je kunt zingen, juist met enthousiasme en inzet kun je het publiek meekrijgen.”

Karaokebar is elke woensdag vanaf 21 uur in BAR aan de Schiekade.

