'Alvast bedankt voor het niet stemmen'

Al jarenlang kwijnt het Correctpand op zijn prominente plek in Rotterdam-Noord langzaam weg. Bewoners en ondernemers hopen op een vlotte ontwikkeling, maar concrete plannen heeft de ontwikkelaar nog niet.

„Een puist op de wijk”, noemt bewoner Sjoerd van Oortmerssen (40) het leegstaande Correctpand op de Bergweg in het Oude Noorden. Hij maakt zich al maanden druk over het complete gebrek aan informatie wat hij als buurtbewoner krijgt over de toekomst van het gebouw. „Het zou wel leuk zijn als we te horen krijgen of het nog vier maanden, of vier jaar gaat duren voor hier iets gaat gebeuren.”

Correct

Het pand staat al jarenlang leeg sinds elektronicaconcern Correct haar activiteiten naar de Ceintuurbaan verplaatste. Ooit was de winkel de grootste elektronicazaak van het land. Begin 2017 verkocht de familie De Jong van Correct het pand aan vastgoedeigenaar Björn Troost. Die zei destijds in het AD Rotterdams Dagblad dat hij nog geen concrete plannen had en in samenspraak met de gemeente zou onderzoeken wat financieel haalbaar is én het beste voor de buurt.

Krakers

Sindsdien is het angstvallig stil rondom het prominente gebouw op de hoek van de Bergweg en de Benthuizerstraat. Afgelopen december werd bekend dat acht krakers er hun intrek hadden genomen. Via een brief in de vitrine maakten zij hun aanwezigheid kenbaar: „Wij hebben noodzaak gevonden om dit pand te betreden en ons onderdak te bieden aangezien het pand verloedert, verpaupert ofwel niet wordt onderhouden.”

Oortmerssen hoopte dat de krakers aanleiding zouden zijn voor de eigenaar om snel actie te ondernemen. „Voor mijn part kunnen ze blijven zitten, het zal mij een worst zijn. Als ze de procedure maar niet vertragen. Het belangrijkste is dat er iets moet gebeuren!”

Grijs gekalkt

Zelf woont hij een stuk verderop in de straat en in totaal al zo’n twintig jaar in de wijk. „Ik ken Correct nog uit de tijd dat mensen van heinde en verre kwamen om hier hun nieuwe televisie te kopen. Wat dat betreft is het extra zonde dat het nu zo in verval is geraakt.” Elke dag passeert hij het grijze gevaarte zeker een paar keer. „Vroeger was het een bioscoop: Victoria. Daarna hebben ze de gevel grijs gekalkt en sindsdien is aan de buitenkant niets meer gedaan.”

Breekbare wijk

Oude Noorden is in zijn optiek nog steeds een breekbare wijk. „Dat zo’n pand op deze prominente plek weg staat te rotten trekt de hele buurt naar beneden. Terwijl het juist een positieve stimulans zou kunnen zijn als er iets mee gebeurt.” Vooralsnog is het idee dat er woningen worden gebouwd. ,,Ik hoop zelf op koopwoningen in het middensegment, met misschien een leuke koffiezaak in de plint. Maar eigenlijk is alles beter dan dit.”

Café De Bel

Zijn pleidooi wordt gesteund door bewoner en horecaondernemer Tiek Heinrici (50), eigenaar van café De Bel op de Benthuizerstraat. „Als je het Oude Noorden komt binnenrijden, is dit verpauperde gebouw het eerste wat je ziet. Het is zo zonde, want het is een prachtig pand waar zoveel mee mogelijk is.” Als ondernemer hoopt ze dat er snel iets inkomt. „De buurt wordt gewoon veel leuker als er meer zaken bijkomen. Of het nu een broodjeszaak of een slager is, laat het niet zo lang leegstaan. En doe dan in ieder geval iets met de buitenkant.”

Minstens een jaar

Volgens woordvoerder Michiel Koorenhof van Stadsontwikkeling kan de gemeente weinig doen om de ontwikkeling te versnellen. „Het pand is van een private eigenaar die het wil slopen en er woningen wil bouwen. Wij moeten toetsen of dat binnen de regels gebeurt, maar vooralsnog hebben we nog geen concreet ontwerp gezien.” De ervaring leert volgens hem dat het proces van een omgevingsvergunning aanvragen en het wijzigen van het bestemmingsplan minstens een jaar duurt. Voorlopig kijkt het Oude Noorden dus nog even tegen de ‘grijze puist’ aan.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar