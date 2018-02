Date gehad? Stuur hem/haar binnen een dag een appje

Hoewel er online legio datingservices zijn die jou aan je ideale match proberen te helpen, wordt er offline ook nog gretig gematcht. Inga Verbeeck van Ivy International is zo’n matchmaker. Ze kwam in de business terecht nadat ze zich ooit zelf inschreef bij een agency.

Hoe gaat een matchmaker te werk?

Wij zoeken voor andere mensen naar de liefde. Het is echter belangrijk je te realiseren dat de service die we bieden zoveel meer dan alleen matchmaking is. Het gaat niet om een enkele date, we begeleiden mensen in het behalen van persoonlijke doelstellingen. Soms gaat dit gepaard met dingen als styling en fitness, soms is er trauma counselling nodig. We leren mensen goed kennen, krijgen inzicht in hun leven, hun verleden, hun relaties. Eigenlijk alles wat invloed heeft op hun heden en toekomst. We willen dat onze klanten blij zijn met hun leven en het vinden van de juiste persoon is daar onderdeel van.

Wie zijn je klanten?

Wij matchen de meest succesvolle mensen in de maatschappij. Onze service is niet goedkoop, wat als gevolg heeft dat je voor bepaalde mensen werkt. Toch hebben we een grote diversiteit aan klanten. Mensen die in het middle management zitten, maar ook dokters, advocaten, grote ondernemers en ook wel mensen als biljonairs en celebrity’s.

Hoe denk je over online datingservices?

Het succes is enorm, maar het is niet voor iedereen een oplossing. Sommigen vinden het handig en anderen wagen zich er nooit aan. Wat het matchen betreft, je kunt er algoritmes op los laten, dat heeft enig effect. Hierdoor filter je mensen er wel uit, maar het is geen echte oplossing. Onze werkwijze is gebaseerd op specifieke profiling-methodes en rationele aanpakken. Maar hierna gaat het veel verder dan dat, komt er ook intuïtie om de hoek kijken. Dat maakt het verschil. We hebben het tenslotte over mensen.

Vertel eens een mooi liefdesverhaal dat met behulp van Ivy Relations tot stand kwam?

Dan denk ik direct aan een van mijn eerste klanten, met wie ik inmiddels goed bevriend ben. Zij is een redelijk bekende fotografe, was gescheiden, twee kinderen. Vooral het proces met haar was leuk. Uiteindelijk kreeg ik een nieuwe mannelijke klant en ik dacht: he, dat moet een goed koppel kunnen zijn. Ik belde haar op en zei: ‘als je hem voor het eerst ontmoet, denk je dat is mijn type niet, maar ik wil dat je hem in ieder geval drie keer ziet.' Na de eerste keer kreeg ik een belletje en inderdaad: 'dit is helemaal niets voor mij.' Na wat langer daten bleken ze toch een match: ze zijn vorig jaar getrouwd in New York.

Zo gaat het heel vaak. We dagen klanten uit om hun horizon te verbreden en af te spreken met matches die ze niet direct zien zitten. Maar wat je denkt dat je nodig hebt, is niet altijd het beste voor je.

Op dit moment loopt jullie campagne Search for Venus, vertel eens?

Deze campagne is net wat anders dan de klassieke manier van werken. Normaal gesproken worden mensen lid, voeren we intake gesprekken, etc. We introduceren ze aan klanten uit onze eigen database. Dat is een factor die voor onze klanten belangrijk is. Maar er zijn ook mensen dat juist niet willen. Daarom hebben we de alternatieve route schaalbaar gemaakt, Search for Venus is daar een voorbeeld van.

Dit is echt een zoektocht voor een specifieke klant met een heel speciaal verhaal. We hebben die zoektocht openbaar gemaakt door castingdagen te organiseren. Hiervoor kunnen vrouwen tussen de 21 en de 30 jaar oud zich aanmelden. Hij is op zoek naar een lange vrouw met rondingen, een naturelle look, een Noord-Europees type. Ze moet absoluut intellect hebben, iets van de wereld hebben gezien, een brede interesse hebben en gesprekken kunnen voeren.

Er vinden twee castings plaats in Amsterdam, op zaterdag 24 februari tussen 16.00 en 20.00 uur en op zondag 25 februari tussen 11.00 en 15.00 uur in Amsterdam. Kijk voor meer informatie en om je in te schrijven op de site.