Directe confrontatie beste oplossing relatieprobleem

Is het koud, nat en donker buiten en zit je partner dan aan het eind van de dag niet eens met kaarsjes en warme chocolademelk op je te wachten? We snappen het, hij of zij is niet zo attent meer en dat kan weleens een ruzietje opleveren. Maar wil je die ruzie ook snel weer oplossen? Doe dat dan door direct de confrontatie aan te gaan.

Dat is het advies van Dr. Jane Greer, huwelijks- en gezinstherapeut. Aan Popsugar vertelt zij hoe mensen die zich een beetje zorgen maken om hun relatie de boel toch nog kunnen redden. „Als één van de twee blijft volhouden dat hij/zij niks fout heeft gedaan, maar alles jouw schuld is… Als ze jou het probleem maken, zeggen dat je te kritisch bent, dan is dat een duidelijk signaal.” De expert legt voor eens en voor altijd uit dat een relatie een samenwerkingsverband is. „Een relatie gaat om twee mensen die voor elkaar werken, niet één.”

Rood licht

Als één van de twee niet meer openstaat voor verandering en groei, dan is dat een signaal dat je volgens haar niet mag negeren. De ergernissen zullen dan niet veranderen. De enige manier waarop koppeltjes hun relatie dus kunnen laten werken, is door beiden moeite te willen doen. En dat kan je het best doen door een directe confrontatie aan te gaan, zegt Greer.

Vraag bijvoorbeeld gewoon is hoe je partner jullie relatie nu precies ziet. Of als het echt op het randje hangt: of hij/zij jullie uit elkaar ziet gaan. Voelt jouw partner dat jullie uit elkaar groeien, of heb jij dat alleen? „Als ze hier ja op zeggen, vraag dan wat hen het meest irriteert. Wat zijn de ergste problemen waardoor jouw partner de relatie ziet eindigen?” Als het niet meteen in een knallende schreeuwpartij eindigt (wat volgens de expert ook een teken is dat het eigenlijk gewoon klaar is) kun je nu praten over oplossingen.

Opbouwen

Wel vrij pijnlijk dus, maar met alle bende meteen op tafel kun je constructief samen verder. Waar is je partner ontevreden over? Of waar ben jij ontevreden over in de relatie? Spuw het gal en bedenk daarna samen hoe jullie dit praktisch kunnen oplossen. Vind je het irritant dat jij altijd maar de eerste stap moet nemen tot een avontuurtje in de slaapkamer? Vraag je partner dan gewoon of hij dat ook eens kan doen. Direct zijn werkt het best, aldus Greer. En vergeet nooit: je partner en jij zijn een team dus jullie werken samen voor hetzelfde doel.

