Dít vinden mensen het meest stressvol aan hun vakantie

De vlucht, auto- of treinreis, het zien van je accommodatie of elke avond een lekker tentje vinden om in te eten? Nee hoor, dat zijn niet de dingen waarbij mensen de meeste stress ervaren voor hun vakantie. 27 procent van de Nederlanders vindt het inpakken van hun koffer één van de meest stressvolle dingen.

Van alle Nederlanders heeft een zesde zelfs weleens ruzie over het aantal meegenomen koffers. Dat blijkt uit onderzoek van reisplatform 27vakantiedagen.nl, onder 1072 volwassen Nederlanders. Wat je moet doen als het op vakantie niet zo botert tussen jou en je reispartner? Daarvoor gaf een reisexpert eerder al een aantal tips.

Stress voor de vakantie

Vooral vrouwen zien op tegen het inpakken van hun koffer, blijkt uit het onderzoek. Volgens een derde van de vrouwen is het inpakken het meest stressvolle van de vakantie, terwijl maar negentien procent van de mannen dat zo ziet. Mannen ruziën wel (veel) vaker met hun reisgenoten over hoeveel koffers ze meenemen.

Johannes Keuning, de oprichter van 27vakantiedagen.nl, heeft een aantal woorden van advies voor mensen die inpakstress ervaren: „Focus je alleen op het noodzakelijke: reisdocumenten, geld, eventuele medicijnen en wat kleren. Mocht je iets vergeten zijn, de rest kun je altijd nog op de plaats van bestemming kopen.”

En het Nederlandse stereotype van eigen boodschappen meenemen naar het vakantieland blijkt springlevend. De helft van de mensen die aan het onderzoek meededen, neemt bijvoorbeeld hagelslag en eigen koffie mee in hun bagage. Jongeren en veertigers doen dit het vaakst, met respectievelijk 56 en 59 procent. Veertig procent van de respondenten neemt weleens een koffiezetapparaat of ander huishoudelijk item mee.

Onnodige bagage mee

Ook jij zal het wel herkennen: heb je uiteindelijk die vervelende koffer ingepakt, blijkt er veel meer in te zitten dan nodig. Twee broeken die je aan het einde van je vakantie helemaal niet aan blijkt te hebben gehad, twintig onderbroeken mee terwijl je een weekje wegging, 88 procent van de vrouwen en 84 procent van de mannen neemt vaak te veel bagage mee. Althans, dat blijkt dus achteraf.

Keuning: „De meeste dingen die je in je reiskoffer stopt, moeten ook weer mee terug. Het is daarnaast ook slim om nog wat extra ruimte in te calculeren voor de onvermijdelijke souvenirs en cadeaus voor familieleden en vrienden. Wat mij betreft is het beter om een dagje langer te doen met een shirt, dan dat je aan het einde van een vakantie spullen moet weggooien of achterlaten vanwege een overvolle koffer. Oh ja, en ook in het buitenland heeft men gewoon wasmachines, bijna op elke camping of hotel.”

Reacties