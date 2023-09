Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Toch nog even op vakantie? Op deze bestemmingen is het in het najaar nog warm

Het najaar gaat van start en helaas is de zomer nu écht aan een einde gekomen. Toch zijn er altijd geluksvogels die nog een paar vrije dagen overhebben – en er na het hoogseizoen nog even tussenuit willen. De locatie blijft vaak een flinke puzzel. Wij hebben een aantal vakantiebestemmingen op een rijtje gezet, waardoor jij niet meer verder hoeft te zoeken.

En de locaties zijn dichterbij dan je denkt (met één uitzondering dan).

Op deze bestemmingen is het in het najaar nog warm

Let’s go!

De Canarische Eilanden

De Canarische Eilanden bestaan uit dertien losse eilanden. De vier bekendste zijn Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria en Fuerteventura. De gemiddelde temperatuur ligt hier rond de 24 graden in oktober, ook staat er vaak een fijn windje. Het is vier uur vliegen, maar er is ook een uur tijdsverschil. Op de Canarische eilanden is het iets eerder, waardoor je een extra uurtje vakantie hebt. Winnen.

Kaapverdië

Kaapverdië heeft een prachtig landschap, perfect voor de actieve vakanties. Wil je toch wat meer rust? Dan is deze vakantiebestemming ook ideaal. De temperatuur ligt in oktober rond de 27 graden. Ook is er een tijdsverschil, in Kaapverdië is het drie uur eerder. Naast het fijne weer, heeft Kaapverdië geweldige bezienswaardigheden zoals het natuurpark Serra Malagueta. In het park kom je prachtige vogels en inheemse plantensoorten tegen.

Malta

Met een kleine drie uur vliegen ben je al in Malta. Perfect voor een korte vakantie of als je met kinderen reist. De temperatuur ligt in oktober rond de 23 graden. Zo kun je ook nog dingen ondernemen, maar ook aan het strand liggen. Naast het fijne klimaat, heeft Malta ook een prachtige stad die zeker het bezoeken waard is.

Cyprus

Na vier uur in het vliegtuig ben je al op Cyprus. Met een temperatuur van 26 graden krijg je het ultieme zomergevoel. Met deze garantie kan je zo een vakantie naar Cyprus inplannen. Daarnaast zijn er genoeg bezienswaardigheden zodat je alles uit je vakantie kan halen.

Athene

Ga je liever op citytrip? Dan is Athene een geweldige vakantiebestemming. In de Griekse stad ligt de temperatuur rond de 22 graden in oktober, dat is een stuk warmer dan in Nederland. Met dit klimaat is het heerlijk om door de oude stad te slenteren en winkeltjes te kijken, zonder dat je het bloedheet hebt.

