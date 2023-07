Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo vermijd je tourist traps, tipt hoofdredacteur van reistijdschrift

Buitensporige prijzen, interieur dat verbleekt bij de foto’s en eindeloze rijen. De zogenaamde ‘tourist traps’ zijn een forse domper op je welverdiende vakantie. Nu het vakantieseizoen op volle toeren draait, willen we natuurlijk weten: hoe kunnen we deze toeristenvallen vermijden?

De voornaamste tip: laat je niet al te veel verleiden door social media.

Tourist traps vermijden

Britta Baeke, hoofdredacteur van onder andere Travel Express Benelux, zegt tegen Het Laatste Nieuws dat social media tegenwoordig een van de belangrijkste bronnen voor het plannen voor een reis zijn, vooral onder millennials. Máár, waarschuwt ze, lang niet alles is wat het lijkt. Ze stelt dat 45 procent van de mensen Instagramfoto’s van hun vakanties bewerkt. Onder influencers ligt dat percentage zelfs op bijna 100 procent. Ook wijst ze erop dat influencers vaak worden uitgenodigd en daardoor niet kritisch genoeg zijn. Lijstjes met tips zijn vaak aangeleverd door het PR-bureau of van andere blogs geplukt.

Zelfs als de plek er net zo mooi uitziet als op de beelden, kan het alsnog een tegenvaller zijn. Door de hype kan het er bijvoorbeeld loeidruk zijn, terwijl het dat lange wachten helemaal niet waard is. Ook zegt Baeke dat horeca zich steeds meer focussen op hoe fotogeniek hun zaak is, waardoor het eten en drinken een ondergeschoven kindje wordt. „Het eten is er vaak ondermaats.” Het beeld wordt in stand gehouden omdat mensen niet durven te delen dat het tegenviel. „Mensen zijn beschaamd om achteraf te zeggen: het was een ‘tourist trap’ die nergens op leek en ik ben in de val gelopen. Zo houden ze de schijn op en zulke zaken mee in stand.”

Volgens Baeke kun je social media zeker als inspiratiebron gebruiken. Maar ze adviseert wel om de plek altijd even te Googelen of via Streetview te bekijken, zodat je meet realistische beelden ziet. Reisagent Dieter Covent geeft in het artikel nog een andere tip: vraag het aan een local. „Zo beland je sneller in een authentieke en lokale zaak. Simpel, maar we doen het te weinig.”