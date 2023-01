Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tripje naar Parijs? Dit zijn de Emily in Paris-hotspots van seizoen 3

Het derde seizoen van Emily in Paris verscheen al een tijdje geleden op Netflix, maar velen zijn nog steeds he-le-maal in de ban van deze fantastische serie. Fans willen net zo leven als madame Cooper.

Dat kan door producten uit de serie te kopen, maar we kunnen natuurlijk ook gewoon een tripje naar Parijs plannen. En hoe leuk is het dan om alle hotspots van het derde seizoen van Emily in Paris te bezoeken? Voor wie een ticket heeft… Sommige mensen verhuizen in verband met de serie zelfs naar de hoofdstad van Frankrijk trouwens, maar dat is een ander verhaal.

Dit zijn de Emily in Paris hotspots van seizoen 3

Als je binnenkort een tripje naar Parijs op de planning hebt staan, is de kans groot dat je ook even langs de hotspots van Emily in Paris wilt gaan. Daar wil je natuurlijk, net zoals Emily, een Instagramwaardige foto te maken. En je wilt natuurlijk niet alleen maar langs plekken uit het eerste seizoen, maar ook die van seizoen drie. Daarom zijn hier vijf hotspots van het derde seizoen op een rijtje gezet.

La Maison Rose

In Emily in Paris zien we Emily samen met haar bestie Mindy eten bij dit leuke en schattige restaurantje in Montmarte. Dit restaurant heet La Maison Rose, wat het roze huis betekent. Je kan natuurlijk naar dit geweldig leuke plekje om een leuke foto te maken, maar je kan er ook écht heen om te eten in het restaurant.

Adres: 2 Rue De L’abreuvoir, 75018 Parijs



Café de l’ Homme

Op deze locatie van Emily in Paris vond het feest plaats waar Emily voor de allereerste keer kennismaakte met Antoine. In dit restaurant heb je echt een ge-wel-dig uitzicht, namelijk op de Eiffeltoren. Als je dus in Parijs bent is deze plek dus echt een must om heen te gaan en te genieten van het prachtige uitzicht.

Adres: 17 place du Trocadero, 75116 Parijs

Rue de l’Abreuvoir

In de serie noemde Mindy dit dé mooiste straat van Parijs. Ook dit straatje ligt in Montmarte, wat je dus mooi kan combineren met de eerste locatie, La Maison Rose. Niet alleen Mindy is hier geweest, maar ook heeft Emily één van haar marketingcampagnes opgenomen.

Adres: Rue de l’Abreuvoir, 75018 Parijs



Atelier des Lumières

In het derde seizoen van Emily in Paris gingen Emily, Camille en Gabriel naar een rondreizende van Gogh-tentoonstelling. Het echte museum waar zij naartoe gaan is het Atelier des Lumières. Als je in Parijs bent, is dit zeker een aanrader om heen te gaan, vooral voor de bijzondere ervaring.

Adres: 38 rue Saint-Maur, 75011 Parijs



Pont Alexandre III

Ook op deze mooie plek zijn scenes opgenomen. Als je met je lover bent kan je hier een romantische wandeling maken terwijl je langs de Seine loopt. Daarnaast heb je hier een prachtig uitzicht op de Eiffeltoren, dus jij en je partner kunnen hier samen sowieso een leuke foto scoren.

Adres: Pont Alexandre III, 75007 Parijs



