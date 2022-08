Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Net lekker aan het sparen? Dan is deze berekening slecht nieuws

De een zweert bij beleggen of gokken met crypto, de ander houdt het liever bij klassiek sparen. Slecht nieuws voor de laatste categorie, en dat heeft alles te maken met inflatie en spaarrente.

Wat dat betreft kun je, bij een afkeer van beleggen of crypto, wellicht het deposito sparen eens proberen.

De invloed van inflatie op sparen

De hoge inflatie in Nederland raakt in ieder geval ook spaarders. Die leveren per saldo fors in, doordat geld minder waard wordt, zeker nu de spaarrente op een erg laag niveau ligt. De financiële vergelijkingswebsite GeldNL heeft uitgerekend dat wie eind 2010 begon met het sparen van 100 euro, nu qua waarde gemiddeld iets minder dan 84 euro over heeft.

„Op een bedrag van 100 euro lijkt dat misschien nog niet zoveel. Maar op een bedrag van 1.000 euro, waar veel mensen lang voor moeten sparen, heb je het al over ruim 160 euro die je hebt ingeleverd”, zegt deskundige Amanda Bulthuis van GeldNL.

Spaarrente

Ze wijst erop dat de inflatie volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in juli wel 10,3 procent bedroeg. „Zelfs met de hoogste rente op een spaarrekening, die nu 0,65 procent is, kun je dit bij lange na niet terugverdienen.”

Volgens cijfers van GeldNL is de inflatie al sinds eind 2016 continu hoger dan de spaarrente. Dit betekent dat mensen die sparen al vijf jaar lang hun spaargeld alleen maar minder waard zien worden.

Beginnen met beleggen?

We willen je zeker niet van het sparen afhouden, maar weet dat beleggen een relatief veilige manier is om te investeren in je toekomst. Mocht je overwegen om je geld in losse aandelen of ETF’s te willen stoppen, stel jezelf dan eerst deze drie vragen voor beginnende beleggers. En als je eenmaal begonnen bent, check dan vooral de tips van meesterbelegger Warren Buffet voor de normale belegger.