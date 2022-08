Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Top 5 Netflix-films en series van afgelopen week: Day Shift en meer

Wel of geen hittegolf? Inmiddels weten we het antwoord wel. Het huis verlaten is voor de meeste mensen een no-go, dus zit er maar één ding op. Ramen en gordijnen dicht en Netflix aan. Gewoon binnen blijven en genieten van een aantal lekkere nieuwe films en series, waaronder Day Shift.

Naast de komische actiefilm met Jamie Foxx en Snoop Dog kijken we vooral ook uit naar het laatste seizoen van Locke & Key.

Nieuwe films en series op Netflix in week 32

Wesley Snipes in Blade was natuurlijk een van de coolste vampierjagers ooit binnen het genre. In Day Shift is het de beurt aan Jamie Foxx. Kan hij tippen aan het hak- en schietwerk van Snipes? Met Snoop Dog als sidekick zit dit vast wel snor.

1. Day Shift (Original Film)

Zombies en vampiers doen het altijd goed in films en series. Zo’n post-apocalyptisch sfeertje heeft toch een bepaalde aantrekkingskracht en kietelt ons oerinstinct: overleven. Deze week staat de Netflix-Original Day Shift met stip op één in de lijst met nieuwe films en series. Jamie Foxx schittert in deze komische vampierfilm als een hardwerkende vader, die niets anders wil dan zijn dochter een goed leven bieden. Toch heeft hij een dubbele agenda. Zijn baan als zwembadschoonmaker dient slechts als dekmantel voor zijn echte doel: het doden van vampiers als onderdeel van een internationaal verbond van vampierjagers.

2. Locke & Key seizoen 3 (Original Serie)

Het derde en laatste seizoen van Locke & Key is nu te zien op Netflix. Deze coole Netflix Original is gebaseerd op de briljante stripboeken van Joe Hill en Gabriel Rodríguez. In het Locke en Key-universum vergeet iedereen het bestaan van magie zodra ze volwassen zijn, tenzij je een speciale sleutel gebruikt. In dit laatste seizoen doemt er een nieuwe schurk op: Frederick Gideon. Deze Britse soldaat is gekaapt door een krachtige demon. Gideon heeft maar één doel: de muur tussen onze wereld en die van de demonen afbreken.

3. I Just Killed My Dad (Original Documentaire)

Als afwisseling voor de nieuwe films en series van afgelopen week ook een ijzingwekkende Netflix-documentaire. Anthony Templet was helemaal klaar met zijn vader en schoot hem van dichtbij dood. Boontje komt om z’n loontje of hebben we te maken met een jonge sociopaat? Oordeel zelf. Deze ingrijpende documentaire belicht meerdere kanten van het verhaal.

4. DOTA: Dragon’s Blood: Book 3 (Original Anime)

Een dappere drakenridder probeert een dodelijke demon af te stoppen in een episch fantasieverhaal. Gebaseerd op de gelijknamige game.

5. Twenty-Five Twenty-One (Original Serie)

Tussen de films en series ook een zoetsappige Zuid-Koreaanse productie. Een prachtig liefdesverhaal tussen twee scholieren die allebei uitdagingen moeten overwinnen.

