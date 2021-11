Origineel nachtje weg: slapen in een hijskraan met uitzicht over het IJ

Op zoek naar een dagje weg en een originele plaats om te slapen? Metro tipt je een aantal opmerkelijke plaatsen om de nacht door te brengen. Met dit keer een overnachting in een hijskraan, gebouwd in de jaren vijftig en met een panoramisch uitzicht over het IJ in Amsterdam. Namelijk in The Crane by YAYS.

Het bijzondere appartement is van YAYS, die met de hashtag #unlocktheneighbourhood het doel heeft om reizigers de verstopte goudmijntjes in de stad te laten ontdekken. Dat is gelukt, want na een wandeling van veertig minuten vanaf Amsterdam Centraal – of gewoon een busrit van een kwartier – valt de hijskraan simpelweg niet te missen. Kijk je omhoog, dan zie je daar drie opgestapelde containers, uitkijkend over het water. Jouw slaapplek vannacht.

Veel geschiedenis in The Crane

Deze oorspronkelijke havenkraan is gebouwd eind jaren 50, toen het KSNM-eiland nog een industriegebied was en er mensen werkten in de kraan waar nu in wordt geslapen. Zo ook Henk Roos, de kraanmachinist die hier jaren geleden werkte, toen The Crane nog gewoon Figee Kraan 2868 was. Als je fan bent van geschiedenis, maakt zijn verhaal het dan ook extra bijzonder.

Intussen is de werkplek van Henk omgetoverd tot een luxe appartement met uitzicht op de haven. De drie containers, waarvan twee blauw en één rood, vormen de drie verdiepingen van de woning. Bij binnenkomst valt het meteen op hoe je aan alle kanten over het IJ kan kijken, maar dat niemand naar jou kan kijken, al die meters boven de grond. De drukte van de stad verdwijnt het moment dat je de container binnen stapt. Het is alleen jij en het uitzicht.

Origineel nachtje weg

Het appartement is ingericht met interieur van de Nederlandse ontwerper Edward van Vliet. De veertig vierkante meter van de woning oogt door zijn inrichting groot en open, op uitzondering van het smalle, steile trappetje dat je naar de bovenverdieping brengt. Onhandig voor mensen met grote voeten – en heel glad op je sokken -, wel erg karakteristiek. Boven vind je de eerste slaapkamer en een badkamer met een ruim bad en een regendouche.

Verblijf je er in de wintermaanden, dan is het een tip om extra kleren mee te nemen voor als je naar de bovenste container wilt – ook wel de bijzonderste plek van het appartement. Met wederom een smal, steil trappetje klim je via buiten naar boven, naar een uitkijkpunt op de hijskraan én naar de rode, kleinste container. De kers op de taart van het nachtje in de hijskraan: de slaapkamer met panoramisch uitzicht.

Als je goed kijkt, vind je overal in het appartement details terug van vroeger, in de tijd dat er nog gewerkt werd in de kraan en er enkel een houten stoeltje in stond. Langs de bank in de woonkamer liggen er nu twee keurige stapeltjes boeken, met oude titels als Varen op de West en Gekroonde Koopvaart 1856-1956. En ergens in de hijskraan ligt er een koffertje verstopt, gevuld met verhalen en foto’s van Henk Roos. Zo verblijf je midden in een stukje Amsterdamse geschiedenis.

Wat kost dit weekendje weg?

Een nachtje in deze getransformeerde havenkraan kost rond de 300 euro. Dat is niet goedkoop, maar goed, je krijgt dan wel alle luxe van een traditioneel appartement ín een hijskraan met spectaculair uitzicht. Dat is niet iets dat je iemand ieder weekend hoort zeggen. Liever een overnachting buiten Nederland? Aan het einde van dit jaar opent YAYS de eerste vestiging in Antwerpen.

