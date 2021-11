Kerstmarkt in München is afgelast: bij deze Duitse kerstmarkten kun je wél terecht

Hét uitje van het najaar: naar een kerstmarkt in Duitsland. Lekker met een kop warme glühwein struinen langs honderden kraampjes die overstromen van lokale kunst, ambachten en lekkernijen. Er is geen betere manier om het echte kerstgevoel naar boven te halen als op een kerstmarkt. In dit artikel lees je in welke Duitse steden de leukste kerstmarkten te vinden zijn waar jij dit jaar terechtkunt.

Vanwege de vele coronabesmettingen en de „dramatische situatie” in de ziekenhuizen heeft de burgemeester van München bepaald dat de kerstmarkt in die stad dit jaar niet doorgaat. Dit is de eerste afgelaste grote kerstmarkt in Duitsland van dit jaar. Dat deze markt is afgelast, komt mede doordat de markt in het centrum van München is. Daardoor kan het aantal bezoekers niet worden beperkt en kan het gebruik van coronapassen niet worden ingevoerd. Particuliere kerstmarkten waarbij dat wel mogelijk is, mogen van de burgemeester wel doorgaan.

Leukste kerstmarkten in Duitsland

Kerstmarkten, oftewel ‘weihnachtsmarkten’, zijn een traditie in Duitsland. De allereerste kerstmarkt werd gehouden in Bautze, in de laatste maand van 1384. Van oudsher worden de markten gehouden om licht, warmte en vreugde naar de stad te brengen tijdens de meeste donkere dagen van het jaar. Een kerstmarkt is een ontmoetingsplek om gezamenlijk te eten, drinken en om feest te vieren.

Let op: dit artikel is een momentopname. Check altijd goed of je kerstmarkt waar je heen wil, wel écht door mag gaan op het moment dat je wil vertrekken.

1. Keulen

Nog geen drie uurtjes rijden vanaf Utrecht en je bent er: Keulen. Een prachtige Duitse stad met meerdere kerstmarkten, elk met een unieke uitstraling. De meest bekende kerstmarkt van Keulen is op de geplaveide Alter Markt, tegenover een gotische kathedraal. Hier zijn 160 kraampjes te vinden vol met kunst, ambachten en lekkernijen.

Waar? Alter Markt, Neumarkt, Heumarkt & Rudolfplatz

Wanneer? 22 november 2021 t/m 23 december 2021

Alle informatie over de kerstmarkten in Keulen vind je hier.



2. Düsseldorf

Met een ruime twee uur ben je vanaf Utrecht in de Duitste stad Düsseldorf. Ook in Düsseldorf vind je meerdere kerstmarkten verspreid door de hele stad, met elk een eigen thema. Op de Marktplatz vindt je een traditionele kerstmarkt en op de Schadowplatz een Scandinavisch-geïnspireerde kerstmarkt. Laat je op de markt helemaal onderdompelen in de kerstsferen.

Waar? Marktplatz, Schadowplatz, Schadowstrasse, Stadbrückcken, Heinrich-Heine-Platz & Flinger Strasse

Wanneer? 18 november 2021 t/m 30 december 2021 (niet op 21 november & 25 december)

Alle informatie over de kerstmarkten in Düsseldorf vind je hier.



3. Aken

Net over de grens bij Maastricht ligt de welbekende winkelstad Aken. De stad wordt van eind november tot eind december omgetoverd tot een echt kerstparadijs. Verwarm je handen aan een kop glühwein terwijl je langs de goed gevulde kerstkraampjes loopt. De kerstmarkt in Aken is erg populair en staat regelmatig in de top 10 van beste Europese Kerstmarkten.

Waar? Münsterplatz, Kugelbrunnen & Holzgraben

Wanneer? 19 november 2021 t/m 23 december 2021 (niet op 21 november)

Alle informatie over de kerstmarkten in Aken vind je hier.



4. Frankfurt

De eerste kerstmarkt in Frankfurt was in de 14e eeuw en deze is daarmee een van de oudste en grootste kerstmarkten van Duitsland. In Frankfurt vind je verschillende kerstmarkten, verspreid door de historische binnenstad. De kerstmarkt met de meeste kraampjes vind je rond Römerberg. Typisch Frankfurtse lekkernijen die je op de markt kunt vinden zijn warme appelwijn, pruimenbeeldjes & Bethmännchen (marsepein- en amandelbiscuits).

Waar? 22 november t/m 22 december

Wanneer? Römerberg, Paulsplatz, Mainkai, Friedrich-Stolze-Square & Hauptwache

Alle informatie over de kerstmarkten in Frankfurt vind je hier.



5. Berlijn

Heb je zin en tijd om wat langer te rijden, dan ben je vanaf Utrecht met ruim 6 uur in Berlijn. Als je er dan eenmaal bent, heb je ook wat: Berlijn wordt namelijk beschouwd als de hoofdstad van de kerstmarkten. De stad biedt een ongelofelijke variëteit aan kerstmarkten, waar kunstenaars, juweliers en muzikanten bezoekers aantrekken. De sfeerverlichting, handgemaakte kerstversieringen en de vele geuren van de markt transformeren de Duitse hoofdstad in december tot een magisch winterwonderland.

De populairste markten vind je in het kasteel van Charlottenburg en naast de Keiser-Wilhelm Gedächtniskirche.

Waar? Overal in de stad zie je wel een kerstmarkt. De mooiste vind je in Spandau, Gedarmenmarkt, Opernpaleis, Charlottenburg en naast de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche

Wanneer? 18 november 2021 t/m 2 januari

Hier vind je alle informatie over de kerstmarkten in Berlijn.